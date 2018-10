08, Noviembre, 2015 08, Noviembre, 2015 3:15 a.m. 3:15 a.m.

EL PRESIDENTE DE ECUADOR REGALA UN CHACHORRITO GOLDEN RETRIEVER EN SU "ENLACE CIUDADANO"

Fue un cierre diferente de su semanal "Enlace Ciudadano", el programa con el que cada sábado rinde cuentas a sus gobernados el presidente de Ecuador, Rafael Correa. El mandatario sorteó uno de los once cachorros que tuvieron sus perros. Correa recibió 814 solicitudes, enviadas por redes sociales y otros medios, de personas que aspiraban a ser los nuevos dueños del cachorrito presidencial. La agencia estatal Andes dijo que la persona ganadora fue el usuario de Twitter @javoroblesa, "quien el pasado 6 de agosto le solicitó al mandatario que le regalara una de las once crías de sus mascotas, Segismundo y Melibea, dos canes de la raza Golden retriever". @javoroblesa tenía el número 151 de la rifa. Según Correa, el sorteo se efectuó mediante un dispositivo electrónico. No obstante, el presidente aclaró que se evaluará si el afortunado reúne las condiciones para mantener al cachorro. El perrito se llama Iskun, que significa 9 en quichua.