12, Noviembre, 2015 12, Noviembre, 2015 8:29 a.m. 8:29 a.m.

MULTIMILLONARIO ENFERMO DE CÁNCER, SE CASA CON MUÑECA

None

Un supuesto multimillonario enfermo de cáncer, decidió cumplir el sueño de su vida, poderse casar con una hermosa novia, y así lo hizo, sólo que su esposa es una muñeca de plástico. El diario Daily Mail, informó en su portal que el hombre de origen chino, cuyo nombre permanece en el anonimato, tenía la ilusión de experimentar todo el proceso que incluye una boda, sin embargo no quiso casarse con una mujer real para no dejarla viuda, ya que de acuerdo con datos médicos, sólo cuenta con unos meses de vida. La novia de juguete tuvo un guardarropa impresionante. El atuendo que más llamó la atención de los usuarios, fue un vestido de novia con una larga cola. El joven contrato un grupo de estilistas y maquillistas profesionales, para embellecer a su pareja. Tuvieron una sesión fotográfica donde se les puede observar como a una pareja muy enamorada. La costosa muñeca, tiene proporciones reales. El material con el que fue fabricada es de la más alta calidad, pues su piel plástica se puede sentir como la humana. Incluso cuenta con partes intimas como vagina y ano. Esta no es la primera vez que se suscitan bodas muy singulares en Asia. Hay que recordar que en Japón, un muchacho se caso con un personaje de Nintendo 3DS. HORA CERO WEB