Los jueces de un certamen de belleza coronaron a un nuevo vencedor de la cuarta edición del concurso ‘Mister Feo’, molestando a los partidarios del favorito del público, que dijeron que el ganador era demasiado guapo y provocaron disturbios en el evento.

El, loseligieron a, de 42 años, citando como argumentos lay una, por delante de, que tenía el. Masvinu y sus seguidores criticaron a los jueces al escuchar su fallo alegando que Sere era "demasiado guapo" para ganar y su fealdad no era natural ya que dependía de la falta de piezas dentales. Aunque nadie resultó herido, hubo una gran cantidad de empujones e insultos hacia el jurado cuando se conoció el veredicto. Los concursos de belleza son muy populares en este país del sur de África y, aunque normalmente son para mujeres, el escándalo no es inusual. A principios de este año, la ganadora de Miss Zimbabue, Emily Kachote, enfrentó críticas en medios sociales de gente que decía que era fea y no merecía la corona.