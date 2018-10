02, Diciembre, 2015 02, Diciembre, 2015 7:21 a.m. 7:21 a.m.

6 FORMAS DE EVITAR QUE TE ROBEN WI-FI DE TU CASA

Si notas que tu conexión inalámbrica en casa se vuelve más lenta o que no funciona como debería, es posible que tu red no esté tan protegida como debiese y haya terceros husmeando en tu conexión. Esto no es precisamente algo que puedas dejar pasar, ya que un hacker experimentado puede cometer algún delito en la red de la que tú eres propietario. Aquí los tips para evitarlo. 1. Evita a toda costa la configuración por defecto que tu proveedor te dará. Cambia la contraseña que te viene predeterminada y modifica cualquier parámetro que pueda hacerle la entrada más fácil al ladrón. 2. Sé astuto a la hora de cambiar la contraseña. Evita en la medida de lo posible que tu password sean combinaciones relacionados con nombres, fechas y demás datos relacionados con tu persona. 3. Si sospechas que te roban señal (o ya te la han robado) haz invisible tu señal; además, apagar el dispositivo cuando no te encuentres en casa durante un fin de semana o unas vacaciones es lo más recomendable. 4. Detecta quién se encuentra husmeado en tu banda ancha gracias a la aplicación Fing que te detalla cada usuario de tu red. 5. Cambia el nombre de tu red, para hacerla menos accesible. Esto se encuentra en una pestaña llamada SSID o nombre de red. Nómbrala de una forma en la que, ya que no podrás evitar que te roben Internet, se asusten al intentarlo… 6. El filtrado de MAC: un sistema engorroso pero seguro. Tu WiFi te permite la opción de que tu computador Apple sea el administrador de dispositivos con tu dirección Mac, combinación que es única e irrepetible. Eso sí, asegura que la introduces bien, ya que desajustar esta opción es algo complicado más adelante. harpersbazaar.mx/