MUJER QUE ALQUILO SU VIENTRE ESPERA TRILLIZOS, PERO PAREJA PIDE QUE ABORTE UNO

Alquilar su vientre a una pareja con problemas de fertilidad, puede volverse algo complicado, como lo que le sucedió a Britannyrose Torres, quien vive en el sur de California, lleva 17 semanas de embarazo y espera trillizos. Esperar trillizos complicó el contrato que Torres tenía con la pareja que recibirá a los bebés. En declaraciones a The New York Post, la mujer dijo que la pareja le pidió que se someta a un aborto selectivo de uno de los tres fetos, para reducir el riesgo de complicaciones médicas y discapacidades del desarrollo, pero ella no quiere y hasta se ofrece para adoptar al tercer bebé, ante la insistencia de la pareja y librar una batalla legal, ella decidió hacer público el caso para generar conciencia y debate sobre el tema. Brittannyrose accedió a ser madre sustitua después de leer sobre la difícil situación de la pareja infértil sin hijos que pedía en Facebook una madre sustituta, y firmó un contrato de subrogación por $ 25,000 para llevar adelante el embarazo de un bebé y otros $ 5,000 si se gestara un bebé más. Pero todo se complicó con el embarazo triple, ella asegura que según las pruebas médicas, los bebés son saludables, por eso ella se niega a abortar a uno de ellos, como le pide la pareja contratante. Los padres biológicos "sabían desde el principio que yo no quería abortar a menos que fuera una situación de vida o muerte" dijo Torres. Pero los padres biológicos reclaman que el contrato de subrogación les dio el derecho de decidir sobre un aborto. La asesora legal Rikki Kliemandijo a CBS News"Hay que recordar que esto es un negocio". De acuerdo a la “subrogación amigable" de California, las partes están obligadas a tener representación legal, por lo que no debe haber dudas acerca de los términos que se acordaron, señaló la experta. "Hay una disposición en este contrato que expresa que por razones médicas, los futuros padres pueden pedir un aborto", dijo Klieman. "Pero lo que tenemos aquí es un tema terriblemente emocional" agregó. Y eso es justamente lo que conmueve a la opinión pública, sobre todo porque la madre sustituta quiere al tercer bebé y está dispuesta a adoptarlo. A pesar de que los padres biológicos pueden tener un derecho legal para abortar uno de los fetos, "Físicamente, ¿pueden forzarte? No" dijo Klieman. "Pero podría ser que la pareja deje de pagar por la negativa de Torres e incluso podría demandarla por daños y perjuicios" concluyó. A través de la historia de varios famosos como Elton John, Sarah Jessica Parker y Ricky Martin, los estadounidenses están cada vez más familiarizados con la idea de alquilar un vientre para plasmar la posibilidad de ser padres. Pero todavía hay muchas dudas legales sobre el tema. El American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) difunde información sobre qué estados tienen legalmente contemplado el tema del embarazo subrogado y cuáles son los procesos legales necesarios y problemas que pudieran surgir en relación a reclamos o trámites de adopción. El ACOG advierte que tanto la madre subrogada como los padres genéticos tendrían igual derecho de quedarse con el niño, por lo que los juicios de custodia son muy complicados, y recomienda hablar con especialistas y estudiar muy bien el tema legal antes de pactar un alquiler de vientre. Fuente: Univisión Salud