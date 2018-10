¿SON LOS STORMTROOPERS EL EJÉRCITO MÁS GRANDE SOBRE LA TIERRA?

En el universo de la Guerra de las Galaxias, los stormtroopers son los soldados de infantería del Imperio. Cientos -quizás miles- pueden ser vistos en las películas, combatiendo a la Rebelión. ¿Pero cuántos juguetes de los stormtroopers existen en el mundo? ¿Son acaso el mayor ejército secreto en el planeta Tierra?

Image copyright Getty Image caption Los juguetes fueron una parte clave de las ganancias generadas por la franquicia creada por Lucas.

Image caption Antiguas figuras de la Guerra de las Galaxias creadas por Kenner.

Image caption Lego sí conservó las cifras exactas de juguetes vendidos.

Image caption Si alguno de los diseños originales de Ralph McQuarrie hubiesen sido seleccionados, los stormtroopers tendrían quizás mejor campo de visión.

Esta pregunta es más difícil de responder de lo que uno cree. Temo que las posibilidades de responderla con éxito no son muchas, pero como ya lo dijo Yoda: "Hazlo. O no lo hagas. El intento no existe". Los juguetes basados en las primeras películas fueron hechos bajo licencia de la firma estadounidense Kenner entre 1978 y 1985. En los 90`s, Kenner fue absorbida por Hasbro. Ahora los juguetes son hechos por Disney. Pero ninguna de las tres compañías pudo ofrecerme cifras del número de juguetes de la Guerra de las Galaxias vendidos en el mundo. Como estas piezas son muy populares entre los coleccionistas, pregunté en varios grupos de internet si alguien tenía alguna idea de cuántos había dando vueltas por ahí; nadie tenía un número específico, pero todos coincidían en que seguramente son muchas. Uno de los fanáticos me dijo que él teníaMi primera revelación llegó de una fuente muy inusual: el Museo del Condado de Leicestershire. Resulta que en el Reino Unido, los juguetes originales fueron producidos bajo licencia de una compañía llamada Palitoy. Ellos tenían una fábrica en Coalville, Leicestershire, y el museo heredó parte de su documentación. Una comunicación interna de la compañía en 1985 indicaba que se habían vendido 25 millones de estas figuras solo en el Reino Unido, más de un juguete por cada niño que vivía en el país en esos tiempos.Palitoy es aún hoy muy conocida por haber hecho una Estrella de la Muerte en cartulina. Su diseñador, Bob Brechin, recuerda que la empresa tuvo que fabricar su propio modelo porque el modelo de plástico hecho por Kenner no iba a estar listo para la Navidad de 1978. "Era básicamente una estructura de dos pisos con unos diez cuartos, con una pequeña pieza en la parte superior para colocar un arma; era como la mitad de la Estrella de la Muerte, como un domo, y al ser de ese material se dañaba fácilmente, por lo que no sobrevivieron muchas", me dice Brechin y añade: "Si alguien conservó una Estrella de la Muerte de esas en perfecto estado, dentro de su caja, puede conseguir mucho dinero por ella... Ojalá yo me hubiese quedado con algunas".La casa de subastas Vectis vendió recientemente uno de estos juguetesMe pregunté si Vectis tendría alguna idea de cuántos stormtroopers existen en el mundo, pero tristemente, no fue así. No tenía mucha suerte en mi investigación, pero como ya lo dijo Obi Wan Kenovi, "por experiencia pienso que no existe eso llamado suerte". Entonces continué con mi búsqueda y llamé a Chris Taylor, autor del libro "¿Cómo la Guerra de las Galaxias conquistó el Universo?", lo que resultó muy productivo."Una cifra que sí conocemos es que un", me dijo Taylor. "Entonces, para 1985, había más juguetes de la Guerra de las Galaxias en el mundo que estadounidenses". A partir de esta cifra, calculé que existían, ese año,. Pero eso fue hace tres décadas, ¿qué había pasado después?En 1999 Lego comenzó a fabricar juguetes de la Guerra de las Galaxias. Fue, tal como lo hubiese dicho Ahsoka Tano (personaje de la serie animada La Guerra de los Clones, también de la franquicia la Guerra de las Galaxias), "un nuevo día, un nuevo comienzo". Estos juguetes han sido un gran éxito, generando otros productos como juegos de computadora y libros. Y Lego sí pudo decirme cuántos mini-vendió.Esto implica un ejército masivo. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos estima que existen 20 millones de militares en el planeta actualmente. Entonces los stormtroopers de lego superan cualquier ejército en la Tierra enPor lo tanto, si hubiera una batalla entrey los humanos, seguramente sería una masacre. O quizás no.Chris Taylor indica que la armadura de losademás de llevar el color equivocado desde el punto de vista del camouflage, no es famosa por ser muy poca efectiva, un solo disparo en el pecho o el brazo de uno de estos soldados parece ser suficiente para terminar con ellos. Los seguidores de la saga tienen además varias teorías para explicar por qué tienen tan poca puntería. La hipótesis de Taylor se basa en su casco: su campo de visión es muy limitado. Pero existe otro punto a tener en cuenta. "Creo que la raza humana podría ganar porque los fueron originalmente diseñados por George Lucas para representar al ejército estadounidense en Vietnam, entonces, el mensaje es que el Imperio puede ser derrotado incluso con una tecnología menor", señala Taylor. "Entonces, para efectos de la película, podemos decir que el Vietcong (ejército norvietnamita) se transforma en los ewoks al final del Regreso del Jedi y esa es la lección de la Guerra de las Galaxias: que tú puedes vencer aunque tus números sean pequeños". BBC MUNDO