HALLA AL LADRON DE SU BOLSO POR FACEBOOK

Una mujer residente en Leuth (Holanda) encontró al ladrón de su bolso tras buscar en la red social Facebook, y consiguió que éste aceptara devolverle el dinero que le sustrajo en varios plazos, según informa hoy el diario "AD". El ladrón robó a la víctima, de nombre Hetty Ermers, un bolso con 350 euros que había dejado descuidado mientras hacía unas compras navideñas en un supermercado en la localidad de Beek, lo cual quedó grabado por las cámaras de seguridad. Tras el incidente y su correspondiente denuncia a la Policía, Ermers decidió realizar una campaña en Facebook para encontrar al ladrón, cuyo rostro era visible en las grabaciones de seguridad. En su primer mensaje, la víctima pidió públicamente al ladrón devolverle el bolso aunque fuera sin el dinero, ya que en él tenía objetos de valor, pero no recibió respuesta. Posteriormente, Ermers escribió otro mensaje en la red social en el que publicó las imágenes de seguridad en las que se veía el rostro del ladrón. El autor del robo, bajo presión de su familia, decidió contactar con la víctima y acordar devolverle los 350 euros sustraídos mediante pagos mensuales de 10 euros, según informa el portal de noticias Dutch News. Ermers declaró al diario "AD" que el ladrón tiene varias deudas pendientes y que cogió su bolso porque estaba descuidado, no porque tuviera el robo planeado. "No hay justificación para lo que hizo, pero merece una segunda oportunidad", declaró la víctima.

