01, Enero, 2016 01, Enero, 2016 5:01 p.m. 5:01 p.m.

EL 99℅ DE LAS PERSONAS NO TIENE NI IDEA PARA QUE SIRVEN LAS RAYAS DE LOS VASOS ROJOS

None

¿Te has preguntado alguna vez porque los vasos rojos de plástico que se utilizan para fiestas, tienen esas rayas como pliegues a distintas alturas? La mayor parte de la gente cree que es por cuestiones de diseño o fabricación, pero resulta que al parecer están hechos con una intención muy practica. Todos hemos comprado en algún momento de nuestra vida los famosos vasos rojos, esos que por su color esconden lo que estamos tomando, aquellos que usamos a pesar de tener otras opciones al alcance, sin embargo alguna vez te has preguntado, porque tienen algunas líneas en su diseño, quizá tú mismo te contestes y digas son solo un adorno, pues oh sorpresa no es así, realmente tienen una intensión. El 99℅ de las personas no tiene ni idea para que sirven las rayas de los vasos rojos Todos hemos comprado en algún momento de nuestra vida los famosos vasos rojos, esos que por su color esconden lo que estamos tomando, aquellos que usamos a pesar de tener otras opciones al alcance, sin embargo alguna vez te has preguntado, porque tienen algunas líneas en su diseño, quizá tú mismo te contestes y digas son solo un adorno, pues oh sorpresa no es así, realmente tienen una intensión. Los creadores de estos vasos, indispensables en los días de fiesta, han revelado, porque fueron hechos así, la empresa que los fabrica” dio estos detalles acerca del significado de su diseño, indicando para qué son las líneas y cual es su proposito. El “vaso rojo” o también conocido como de fiesta, está delineado para crear límites a la hora de servir las bebidas: -La línea inferior es para licores o alcohol como Vodka, Tequila, Ginebra o Whiskey. -La segunda línea es para el vino, tinto o blanco. -La última línea es para moderar la cantidad de cerveza servida en él. Las medidas que el fabricante dio son, según sus estudios son, las medidas apropiadas para el alcohol y son sólo para hacerlo funcional en las personas que suelen embriagarse constantemente, a ver si así se moderan un poco.