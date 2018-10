07, Enero, 2016 07, Enero, 2016 5:02 a.m. 5:02 a.m.

DESCUBREN A GUSANO QUE PUEDE COMER PLÁSTICO

None

Un equipo de científicos de la Universidad Californiana de Stanford, hizo pública una investigación que fue publicada en la revista Environmental Science and Technology que puede ser la solución al problema de la basura plástica en el mundo, la cual pone en peligro los ecosistemas de nuestro planeta. Los investigadores han descubierto una pequeña larva de escarabajo conocido como Gusano de la harina (Tenebrio Molitor), que puede uede alimentarse de poliestireno expandido, un plástico que no es biodegradable. Según los investigadores, estos insectos pueden convertir la mitad del poliestireno que consumen en dióxido de carbono y la otra mitad en excremento como fragmentos descompuestos. El secreto de estas larvas son unas bacterias que tienen en su sistema digestivo, que les proporciona la capacidad de descomponer el plástico. Este consumo de plástico no afecta a la salud de las larvas. Lo que las convierte en una potente arma de destrucción para plástico. Según los estudiosos, es la primera vez que se obtienen pruebas concluyentes de la degradación bacteriana de plástico en el intestino de un animal. Ahora están estudian la forma de extraer estas bacterias y utilizarlas directamente para destruir el plástico. También buscan otros insectos que tengan esta capacidad, ya que están convencidos que debe haber más. Los investigadores esperan que este descubrimiento pueda convertirse en un futuro próximo en parte del sistema de gestión de residuos plásticos en todo el mundo. Fuente: Ecoinventos.