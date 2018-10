¿CÓMO ORGANIZAR MEJOR EL TIEMPO?

7:46 a.m.

¿Cómo me quiero sentir hoy?

¿Cuáles de las cosas que me gustan estoy haciendo?

¿En qué o en quienes estoy gastando mi tiempo?

¿Qué cosas estoy creando a diario?

Segunda parte

¿Quieres sacar un mayor provecho a tu día? Lee esto... Existen ejercicios que sirven para cada uno de los músculos del cuerpo (inclusive los de la cara) pero, ¿qué hay de nosotras cuando no nos alcanza el tiempo? Déjame contarte una rutina de ejercicios llamada itinerario de un día perfecto o IDPque te servirá para organizar tu tiempo de la mejor manera. Primera Parte En esta primera parte darás cuenta de tu día perfecto viendo todo a nivel general, porque deberás tener en cuenta que no todos los días van a ser exactamente iguales. Y esto es genial: sino imagina que todos los días sean iguales, ¡sería muy aburrido! Deberás comenzar por una serie de preguntas tales como:Toma un pedazo de papel y responde las preguntas paraaber qué objetivos tendrás que cumplir a diario.A continuación, nos enfocaremos en un itinerario un poco más detallado sin dejar de lado las preguntas anteriores. En este caso, deberás incluir todo lo que deseas hacer y tienes que hacer además de cómo y cuándo hacerlo. Es importante que seas lo más detallista posible ya que solo de esta manera establecerás los pasos que necesitas para lograr tu meta final. Este listado debe incluir todo, absolutamente todo lo que haces, dónde vas y asegurarte de cumplirlo a rajatabla. Por ejemplo: 7.30: Desayuno saludable 8.30: Gimnasio 9.30: Aseo 11.00: Preparación de almuerzo 12.00: Almuerzo 13.00: Siesta 14.30: Caminata 16.00: Trabajo que estaba postergando 18.00: Baño 18.30: Preparación de cena 19.30: Televisión 20.30: Cena 21.30: Lavar los platos 22.00: Meditar 22.15: Leer un buen libro y dormir Procura que antes de las 13.00 esté todo lo de la mañana ya cumplido para organizarte por la tarde y luego por la noche. No es tan difícil y una vez que te acostumbras es todo mucho más simple. Si se lo permites, el itinerario de un día perfecto puede hacer mucho por tu vida diaria y además te permitirá configurar y organizar los días y los meses venideros ¡inténtalo! Tomado de: Imujer