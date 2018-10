09, Enero, 2016 09, Enero, 2016 6:15 a.m. 6:15 a.m.

LANZAN CAMPAÑA EN BÉLGICA PARA ASEGURAR LA CREATIVIDAD

La Humanidad está dispuesta a hacer cualquier cosa por proteger su legado y en Bélgica han llevado este concepto a un nivel superior. El país está muy orgulloso de su reputación creativa como demuestran los 78 leones ganados en Cannes durante los últimos cuatro años en una nación de apenas 11,2 millones de personas. El problema es que los jóvenes belgas están perdiendo el interés en carreras como publicidad o marketing y los que optan por estudios creativos no siempre acaban trabajando en las agencias de publicidad. Los expertos señalan que en 10 o quizás 20 años no exista un relevo generacional de creativos. Para resolver este problema los creativos se han asociado con el Centro de Medicina Reproductiva de Bruselas y la agencia de publicidad Air para poner en marcha una campaña (Ad Babbies), cuanto menos, original: animar a los creativos belgas a que donen su esperma para asegurar el futuro creativo de Bélgica. Algo que tiene bastante sentido si tenemos en cuenta que los últimos estudios en materia reproductiva de los que se hacen eco en Adweek junto con la campaña, señalan que la creatividad es parcialmente hereditaria por lo que podría ser una de las soluciones para que Bélgica no pierda toda su creatividad. Tomado de: Marketing Directo.