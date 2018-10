¿POR QUÉ EL SEMEN SE VUELVE PEGAJOSO CUANDO ENTRA EN CONTACTO CON EL AGUA?

Como especie, le hemos prestado atención al semen desde hace mucho tiempo. Descubrimientos han revelado que en la antigua Grecia se creía que el semen era derivado del cerebro, y en la cultura occidental antigua, las personas pensaban que las piedras preciosas eran gotas de semen de los dioses. Desde entonces se ha aprendido acerca de la verdadera naturaleza de éste fluido, pero aún no tenemos claro un misterioso 'comportamiento' del semen. No queremos saber como es que lo sabes, pero probablemente has notado, o te han contado, que cuando el semen se combina con agua se torna de una textura viscosa y pegajosa. Ahora explicamos la razón científica de éste cambio físico. La extraña textura que el semen obtiene al mezclarse se debe a dos componentes específicos en éste fluido corporal: la semenogelina, un tipo de proteína de coagulación y el antígeno específico de próstata (PSA por sus siglas en inglés), una proteína de disolución. Juntos, los dos componentes ayudan a proteger al semen cuando ha entrado en la vagina, ayudándole a llegar al ovulo de forma segura para conseguir su objetivo: la fertilización. Los científicos tienen la hipótesis de que el agua interfiere con la habilidad del PSA para descomponer la propiedades coagulantes de la semenogelina. Como resultado, a falta de PSA, el semen se torna pegajoso. Mientras que esto puede hacer que sea difícil enjuagarlo del cuerpo, no interfiere con las propiedades fertilizantes del semen, así que no te descuides, si quieres evitar un embarazo y el contagio de enfermedades práctica sexo seguro aunque sea en un ambiente húmedo. Muy interesante