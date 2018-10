INDIA TIENE EL MEJOR HOTEL DEL MUNDO

Comenzamos el año 2016 con los premios TripAdvisor’s Travelers’ Choice 2016, en donde se premia a los mejores destinos del mundo. Y entre otras cosas se ha determinado cuál es el mejor hotel del mundo, cuyo honor en este caso ha caído sobre el Umaid Bhawan Palace, que se encuentra situado en Jodhpur, en India. Lo más probable es que no lo conozcamos, pero hay que decir que se trata de un lugar de leyenda, construido entre los años 1928 y 1943. Su construcción fue pedida por el Maharaja Umaid Singh, que logró con el proyecto uno de los lugares más bonitos de la región. Aunque no todo el palacio ha terminado convirtiéndose en el hotel, sí lo ha hecho una parte. Es algo que se encuentra en tendencia con los tiempos que corren y que ha permitido a miles de personas alojarse en unas instancias reales de auténtico lujo. El hotel dispone de un amplio espacio, destacando sobre todo las zonas de jardines, en las que se puede respirar una gran paz. Dispone de un total de 64 habitaciones entre las que se incluyen distintos tipos, brillando con luz propia las suites. Los factores que han sido tenidos en cuenta para la elección de estos hoteles líderes en su terreno incluyen el proporcionar un gran servicio a sus clientes, las instalaciones y las propias habitaciones. Pero en general se ha valorado más la experiencia, el garantizar a los huéspedes que pueden disfrutar de unos días realmente relajantes en las instalaciones. Lo que no se ha valorado de una forma positiva o negativa son los premios. Así, pasar una noche en el Umaid Bhawan Palace nos puede costar alrededor de 700 dólares. Si nos interesa, el mejor mes para hacerlo es julio. La segunda posición del top la ocupa el Shinta Mani Resort, que se encuentra situado en Siem Reap, Camboya. En este lugar se respira tranquilidad por todas partes y se destaca, sobre todo, lo mucho que cuida el personal del hotel a todos los huéspedes. El precio de la noche es mucho más económico en esta segunda posición, dado que la media es inferior a los 200 euros. Así vemos que el listado está mucho más equilibrado de lo que cabría imaginar por la primera posición de la lista. Viajamos a Italia para el siguiente hotel, el Bellevue Syrene, que está situado en Sorrento. Aquí el precio medio es de unos 500 euros cada noche, destacando por el lugar en el que se encuentra y por la elegancia de sus instalaciones. Para viajar en el momento más económico lo más adecuado es elegir el mes de noviembre. El Hanoi La Siesta Hotel & Spa está en cuarta posición, afincado en Vietnam. Una de las mejores cosas que destacan los viajeros es la gran calidad de la comida que se sirve en las instalaciones del hotel, con la cual es posible combinar cualquier día de relajación. La quinta posición la ocupa el Achtis Hotel, que reúne las principales virtudes de los complejos hoteleros de Grecia. Exactamente está situado en Afitos y dicen quienes lo han visitado que lo mejor es la manera en la que te tratan los empleados del hotel, que te harán sentir como si estuvieras en casa. La primera presencia británica del top está representada por el hotel Belmond Le Manoir aux Quat’Saisons, de Great Milton. No es barato, eso ya os lo avanzamos. El precio medio por noche es superior a los 1000 euros y solo en septiembre vamos a conseguir que se reduzca y que baje a unos 900 euros. Pero se supone que la experiencia merece la pena, porque nos podemos sentir en un ambiente privilegiado, de lujo y elegancia. Como séptimo hotel del mundo está el Mirihi Island Resort, en Mirihi, las Maldivas. Tampoco es un lugar barato, pero estar rodeados del agua cristalina te proporciona un nivel de paz y desconexión que pocos otros lugares ofrecen. TripAdvisor