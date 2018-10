YA PUEDES ESCUCHAR PODCASTS EN EL NUEVO APPLE TV

Apple ha actualizado el Apple TV con una serie de novedades muy interesantes que los usuarios han estado probando a través del canal de betas del dispositivo. Ahora, la actualización de tvOS 9.1.1 es totalmente oficial y el Apple TV por fin puede presumir de incluir todas esas características que se quedaron pendiente en el lanzamiento inicial, sobre todo la pérdida de la app Podcast que ya estaba incluida en la anterior versión del set-top-box de Apple. No obstante, la app de Podcast, puesto que a pesar de usar iCloud para sincronizar el contenido, las suscripciones y los favoritos, el Apple TV de momento no guarda la posición de un podcast cuando dejamos de escucharlo, es decir, no sincroniza la posición en podcasts sin terminar. Además, se pueden escuchar podcasts de fondo, y al igual que con la música, no se puede controlar la reproducción a no ser que desactivemos temporalmente el salvapantallas. Eso sí, de momento nada de las novedades más esperadas, para el soporte de teclados Bluetooth, la capacidad de crear carpetas de aplicaciones en la pantalla de inicio y la nueva interfaz en Siri y Ajustes. http://hipertextual.com/