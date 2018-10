A TODOS LES GUSTA FACEBOOK; INGRESOS SE DISPARAN 51.7%

11:15 a.m.

Facebook, la red social de Internet más importante del mundo, se caracteriza, entre otros herramientas, por su botón "Me gusta" (Like). Millones de publicaciones diarias se inundan con los Me gusta de los más de 1,500 millones de usuarios activos que tiene Facebook. Ahora, la red social presentó su reporte financiero del 2015, con lo que se comprueba que a los usuarios e inversionistas "Les gusta" Facebook.

Facebook Inc reportó el miércoles un alza de un 51.7% de sus ingresos del último trimestre del 2015, gracias a que nuevos formatos de avisos publicitarios y una versión mejorada de la aplicación para móviles produjo una fuerte alza de los anuncios.

Los ingresos totales de la red social se dispararon a 5,840 millones de dólares desde los 3,850 millones de dólares del mismo periodo del año anterior, mientras que las ventas de anuncios saltaron un 56.8% a 5,640 millones de dólares en la temporada de compras de fin de año, cuando la actividad publicitaria normalmente sube.

La ganancia neta atribuible a los accionistas ordinarios aumentó a 1,560 millones de dólares, o 54 centavos de dólar por acción, en los tres meses finalizados el 31 de diciembre, y se compara con una utilidad de 696 millones de dólares, o 25 centavos por papel, en el mismo periodo del 2014.

Facebook, que cuenta con la aplicación para teléfonos avanzados más popular del mundo, también se ha estado beneficiando de un incremento del consumo de videos que ha atraído ingresos por anuncios publicitarios.

