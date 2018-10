29, Enero, 2016 29, Enero, 2016 4:27 a.m. 4:27 a.m.

PREGUNTAS COMUNES SOBRE EL ZIKA EN GOOGLE

Desde que el virus Zika comenzó a disparar alarmas en Brasil durante 2015, no se habla de otra cosa en las calles. Transmitido por la picada del mosquito Aedes aegypti, el mismo que transmite dengue o la fiebre chikungunya, reconocido por las franjas en su cuerpo, el virus no tiene mucho efecto aparente (la enfermedad es más leve que Dengue, y en muchos casos ni siquiera se presentan síntomas), pero afecta al feto en las mujeres embarazadas infectadas: puede producir microencefalia (cerebro muy pequeño) en el niño recién nacido. Dicho virus se está expandiendo de forma exponencial en América, y ya hay algunos casos detectados en Europa, pero es principalmente en América Latina donde los gobiernos están realizando campañas de prevención (evitar agua estancada en las casas, ya que es allí donde depositan los huevos) y de información tanto para embarazadas como para el público en general. Ahora es Google quien informa sobre lo más buscado en google.com.ar sobre el asunto, y lo hace con un tuit: Preguntas sobre el virus ZIKA Qué es el virus, qué síntomas tiene, cómo prevenirlo, cómo se contagia y qué produce, preguntas cada vez más comunes dentro y fuera de Internet, y extremadamente realizadas en Google Argentina, uno de los países que, por causa de su proximidad con Brasil, más está siendo afectado. Tomado de: wwwhat's new