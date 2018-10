VEA LAS SORPRESAS DE APPLE PARA MARZO

Apple prepara los manteles, las sillas, el escenario y, sobre todo, los productos que anunciará durante un evento esperado para mediados de marzo y que marca el inicio de los múltiples eventos esperados de la gigante de Cupertino para este año. Según un reporte reciente del sitio 9to5Mac, el evento será en la semana del 14 de marzo, aunque ya se habla que el día elegido es el 15 de marzo . Este mismo sitio, especializado en temas de Apple, se ha encargado de destapar todos los secretos de los tres productos que se verán en el evento en el mes de la primavera. Además de las tres joyas del evento --iPhone 5se, iPad Air 3 y nuevas correas deportivas y colores para el cuerpo del Apple Watch--se espera que Apple también dé algunas noticias en relación a sistemas operativos para estos tres dispositivos. Mucho se ha especulado sobre la llegada de un teléfono de 4 pulgadas que Apple lanzaría para apelar a los usuarios que aún prefieren dispositivos de ese tamaño. Según la rumorología, este teléfono inteligente llegará no sólo a complacer a los usuarios de manos pequeñas, sino también a cambiar la línea de productos de Apple. Con la introducción de este iPhone 5se, Apple mantendrá tres teléfonos inteligentes a la venta, pero la cosa queda así: iPhone 5se para los usuarios que buscan un iPhone asequible y de entrada; el iPhone 6S para usuarios con más presupuesto pero que no quieren lo último de lo último; y el iPhone 7 para los usuarios que quieren el teléfono insignia del año. En cuanto a especificaciones, ya se comienzan a decir cifras formales. El iPhone 5se mantendrá la hoja de especificaciones técnicas del iPhone 6S, según reportes. Esto quiere decir que el 5se tendrá compatibilidad con Apple Pay, gracias a la inclusión de un sensor NFC. Asimismo, en su interior tendrá un procesador A9 y un coprocesador M9. A pesar de su similitud con el 6S, el 5se no tendrá la pantalla con sensores de presión para utilizar 3D Touch. Por otro lado, el iPhone 5se sí tendrá la función de Siri siempre atenta, que, con un comando de voz --"Oye, Siri", casi siempre-- puede encender a la asistente virtual y responder consultas por voz. El 5se tendría almacenamiento interno de 16 y 64GB, saltando la versión de 32GB y sin cabida para la versión de 128GB. Respecto al diseño, se conoce muy poco. Si bien existen filtraciones que supuestamente revelan cómo será el diseño del iPhone 5se, el confiable sitio 9to5Mac aún no revela detalles al respecto. Lo único que dicho sitio ha revelado es que las cuatro esquinas del dispositivo serían un poco más curvas. A diferencia del iPhone 5C (2013), Esta no será la primera ocasión que Apple utiliza el sufijo "SE" para uno de sus productos, aunque sólo los veteranos en la industria, seguidores asiduos de la marca y periodistas especializados en Apple, recordarán debido a que se trata de un producto de antaño. En 1987, Apple lanzó la Macintosh SE (y posteriormente la SE FHD que tenía de diferencia la densidad de lectura de disquetes). La computadora utilizó casi un diseño idéntico a la Macintosh original, salvo por cambios en el color y algunos acabados. Al final, el sufijo se utilizó para decir que se trataba de una Macintosh Special Edition, o Edición especial. Para el iPhone 5se, lo más seguro es que Apple haga lo mismo. Al final, el nuevo iPhone de 4 pulgadas será nada más y nada menos que una edición especial. Eso sí, será raro escuchar la pronunciación final. En el evento de marzo, Apple saldará las cuentas pendientes con los fanáticos de la tableta de 9.7 pulgadas y logo de la manzana. Desde el evento en octubre de 2014, Apple no ha actualizado el iPad Air. Sin embargo, la compañía sí anunció cambios para el modelo de 7.9 pulgadas con el lanzamiento del iPad mini 4, además de la adición de un nuevo modelo de 12 pulgadas con el iPad Pro. Después de la espera, el iPad Air 3 tendrá atención y vaya que será relevante. Según el sitio DigiTimes, esta nueva tableta de Apple --la séptima generación de la tableta de 9.7 pulgadas-- tendrá pantalla 4K, es decir, cuatro veces la resolución actual del iPad Air 2. Otras filtraciones indican que el iPad Air 3 tendrá un flash frontal y también cuatro bocinas, dos arriba y dos abajo, similar al iPad Pro . Siguiendo con las funciones tomadas de la gigantesca tableta, se dice que el iPad Air 3 también tendrá compatibilidad con el Apple Pencil, el lápiz óptico de Apple que hasta ahora es sólo compatible con el iPad Pro. Una de las últimas filtraciones sugiere que el iPad Air 3 también tendrá el Smart Connector del iPad Pro. Esto quiere decir que una nueva generación de dispositivos de Apple y de terceros se podrán conectar a la nueva tableta de 9.7 pulgadas. Este tipo de conector permite colocar un dispositivo sin la necesidad de cables, pues el iPad y el periférico se sujetan con imanes. http://www.cnet.com/