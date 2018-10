CUENTA EN INSTAGRAM MUESTRA COMO ES VIVIR EN PRISIÓN

El universo de Instagram ya es tan grande que uno puede pasar horas en la página viendo imágenes increíbles tomadas en todo el planeta. El portal informativo Vice News se topó con una cuenta que muestra algo que la mayoría no puede (y probablemente no quiere) ver todos los días: fotografías y videos del interior de celdas de cárceles de todo el mundo. La cuenta se llama 187gangstersz y muestra cómo es la vida en las celdas. "¿Estás en la cárcel? Envíanos tu material mediante Dm, Wickr, Viber o WhatsApp", reza la descripción de la cuenta. Vice News entrevistó a uno de los administradores de la cuenta, cuya identidad no fue revelada. Respondiendo a la pregunta de cómo consiguen los reclusos los teléfonos inteligentes, un objeto habitualmente prohibido en las prisiones, el administrador dijo: "Todo el mundo sabe que vivimos en un mundo corrupto, amigo. Puedes sobornar prácticamente a cualquiera e introducir de contrabando todo tipo de cosas en las prisiones". El administrador también aseguró que los reclusos no usan sus aparatos para organizar delitos, sino para mantener vínculos con sus familiares y no aburrirse Respecto a por qué crearon la cuenta, el entrevistado dijo: "Queríamos mostrar a la gente cómo es la vida en la cárcel y en unas pocas semanas conseguimos más de 40.000 seguidores, sin haber hecho ningún tipo de promoción". El administrador también remarcó que con su cuenta quieren demostrar que la vida en prisión "es un infierno". "Nadie quiere ese tipo de vida". Sobre el éxito de la cuenta, el administrador afirmó: "La gente siempre se ha sentido fascinada por el mundo del crimen. Saber qué están haciendo los malos y ver cómo es la vida en prisión resulta emocionante hasta para el alma más inocente. Y además no hay ninguna otra cuenta como la nuestra, no nos pueden copiar". Tomado de RT