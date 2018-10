TIEMPOS MODERNOS DE CHARLES CHAPLIN CUMPLE 80 AÑOS

Un obrero de overol enloquece tras trabajar durante horas ajustando tuercas en una fábrica y termina viajando sonriente entre los engranajes de una gran máquina. ¿Aún no identificas la película? Pues el trabajador tenía un pequeño bigote negro y caminaba chueco.

1. Fue la última aparición de vagabundo

2. Solo las máquinas hablan

3. Fue la primera y única vez que se escuchó la voz de Tramp

4. Filmó el final (y luego lo cambió)

5. Fue acusado de plagio

Entonces, ya no quedan dudas.en Nueva York en 1936. Si bien es una de las películas más famosas del genio del humor mudo, existen varias curiosidades que la hacen aún más digna de encontrarse entre lo mejor de la historia del cine. BBC Mundo recopiló una serie de curiosidades que quizá no conozcas y que te darán ganas de celebrar este aniversario viendoy así terminar como los propios protagonistas de la historia: con una sonrisa.. Para ese entonces ya lucía su característico sombrero, los pantalones grandes y chaqueta ajustada, los zapatos desmedidos, el bastón flexible y, por supuesto, el bigote. Según cuenta la leyenda, el londinense inventó al pequeño vagabundo en instantes. Sin embargo, fue con sus sucesivas apariciones que Chaplin fue construyendo a ese entrañable personaje y héroe inesperado que. Lo cierto es quefue su última aparición en la gran pantalla después de 22 años. Y ocho décadas después, resulta inconfundible aún para quienes jamás vieron alguna de sus películas.Chaplin tenía previstos diálogos para cada escena de. Incluso existen archivos de cómo iba a hablar Tramp. Pero los resultados no le gustaron y, tras un día de rodaje, cambió de opinión. No obstante, Chaplin no erradicó la voz humana de su quinta película.Es así que se puede escuchar al jefe comunicarse con uno de sus empleados a través de una pantalla gigante para ordenarle acelerar la línea de producción en la sección cinco. Otro ejemplo es el aparato que habla por el vendedor de la máquina para comer que optimiza el tiempo de los trabajadores.Si bien el pequeño vagabundo nunca habla, ense devela su voz. Es decir,. Para mantener la capacidad de trascender idiomas, algo que permitían el cine mudo y la pantomima, Chaplin tomó una decisión astuta:, con la excusa de que el personaje olvida la letra. Según el sitio oficial del artista, para la distribución mundial de la película se incluyó la aclaración: "¡Atención! Muy importante. Chaplin canta una canción en un idioma falso (no se precisa traducción)".que ver al personaje perder el empleo y ser encarcelado de forma alternativa durante una hora y media, como sucede en. La idea original era que, una vez dado de alto del hospital tras un nuevo colapso nervioso, descubriría que su amada Gamin, interpretada por Paulette Goddard, se había convertido en monja. Después de tanto sacrificio, ambos permanecerían separados de por vida. Sin embargo, era un cierre demasiado desesperanzador. Fue entonces cambiado por otro final que será por siempre recordado tanto por elcomo por la música "Smile" compuesta por el propio Chaplin., mantenido por una organización que hasta la actualidad poseen los derechos sobre las películas, fotografías y otros archivos vinculados al creador nacido en 1889. Una firma franco alemana llamada Tobis llevó a los tribunales a Chaplin por presunto plagio de ideas y escenas de la película, dirigida por René Clair y estrenada en 1931. En 1947, ante la insistencia de Tobis, Chaplin Studio accedió darle un "modesto pago" para cerrar el caso, según la web. Y se agrega: "Chaplin y sus abogados siguieron convencidos que la determinación de la compañía mayoritariamente alemana". Tomado de: BBC Mundo