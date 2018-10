LAS 10 VILLANAS DE LAS SERIES DE TELEVISIÓN

La revolución contemporánea de los personajes femeninos en el mundo audiovisual no solo nos los ha regalado más y mejores, sino también más humanos.. No obstante, féminas despreciables las ha habido siempre en la pequeña pantalla, algunas más básicas, otras más épicas, otras más realistas, creaciones que han hecho de la ficción catódica un vicio mucho más emocionante y disfrutable. Después de repasar a los peores (o mejores) villanos, te1- Cersei Lannister (Juego de tronos) "En el juego de tronos, ganas o mueres". La reina que nos desveló el secreto clave de la serie de HBO no podía ser menos que la mujer más despiadada de la televisión actual. Interpretada con gran acierto por la genial Lena Headey,. Hija ninguneada, amante incomprendida y madre coraje, la jefa de Desembarco del Rey es mala por gusto, pero también por obligación. 2- Angela Channing (Falcon Crest) Las malas de la tele que más se hacen querer son las más básicas, y para básico, el culebrón de toda la vida.Pues no, pero esa maldad tan impostada enamora a cualquiera y convierte a sus poseedores en iconos instantáneos. Y si existe una villana paradigmática para los grandes y retorcidos dramones es Angela Canning, de Falcon Crest. Le dio vida Jane Wyman, recordadísima por sus papeles en el Hollywood clásico. 3- Livia Soprano (Los Soprano) No nos equivocaríamos si pusiéramos a la madre de Tony Soprano en un hipotético top 10 de los personajes más despreciables de la televisión. ¿Por qué, si parece una anciana inofensiva y desvalida?. Fue con ganas una madre pésima e irredenta y una enemiga sibilina. 4- Snoop (The Wire) Si en Livia Soprano respiraba Shakespeare, ya sabemos que The Wire es puro Dickens, como la rastrera Snoop., sino una más de las que pueblan el humano y podrido universo de la serie de David Simon. Lo más curioso es la historia tras la cámara; el nombre del personaje, Felicia Pearson, es el mismo de la actriz, que estuvo en prisión durante varios años. 5- Patty Hewes (Damages) En las enciclopedias de las grandes antiheroínas de la televisión Patty Hewes ocupa un capítulo especial, aunque podríamos decir que realmente era una cabrona con todas las letras. Estamos hoy acostumbrados a que los malos sean los protagonistas, en ficciones como House of Cards o Hannibal, pero. Una abogada de pasado muy oscuro, ambiciosa y dispuesta a todo (lo malo). 6- Número 6 (Battlestar Galactica) Es uno de los personajes femeninos más memorables de la pasada década, cuando empezaron a despuntar en las series mujeres de armas tomar a lo Sydney Bristow, de Alias.. Cylon de aspecto humano diseñada para camuflarse entre ellos, sedujo con su impresionante físico al científico Gaius Baltar para lograr sus apocalípticos fines. 7- Diana (V) La villana de ciencia ficción germinal es una recordada por todos, al menos los que vivimos la televisión de los años ochenta y hoy sufrimos de nostalgia crónica., líder de los invasores de la serie V. Venía de buen rollo, pero con esa cara de bicha no podía esconder nada bueno. Apareció para deleite de los fans en el remake de 2009. 8- Allison Carr (Homeland) Estamos ante uno de los personajes femeninos sensacionales de 2015. Tiene pinta de no haber roto un plato en su vida, pero no os engañéis, que nadie se hace espía internacional si tiene un corazón de oro. Ni la mismísima Carrie Mathison., la única capaz de plantarle cara, en inteligencia y manipulación, a la protagonista. ¿Spin-off, por favor?. 9- Constance Langdon (American Horror Story) Las divas de Ryan Murphy se acercan mucho a ese arquetipo mestizo de villanas emblemáticas que lo son por obligación, normalmente por la opresión masculina, pero es innegable que nos ha legado algunos de las féminas más interesantes de los últimos años.. Fue la primera de esas mujeres humanas y viles que nos encantan. 10- Virginia Palazón (Motivos personales) Y nos descolgamos de este ranking con una alternativa patria, quizá la villana más villana de las que han poblado la televisión española. La actriz Marta Calvó encarnó a la vengativa mujer que. ¿Para cuándo el revival? Virginia Palazón, la falsa aliada y enemiga de la periodista Natalia Nadal, pasará a la historia como una de nuestras némesis más tróspidas y despiadadas.