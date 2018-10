07, Febrero, 2016 07, Febrero, 2016 10:56 a.m. 10:56 a.m.

APARECEN EN DUBAI MILES DE AUTOS DE LUJO ABANDONADOS

None

Alrededor de 4.000 automóviles de lujo han sido abandonados en dos de las calles de las ciudades más importantes de los Emiratos Árabes, sobre todo en Dubai y Abu Dhabi. Algunas de las marcas que ostentan los autos empolvados en las atiborradas autopistas pertenecen a Ferrari, Aston Martin, BMW, Porsche, Lamborghini, entre estos destaca un Aventador cubierto de polvo, que ronda casi los 400,000 mil dólares. Según medios locales, varios de los dueños de estos ostentosos vehículos pueden ser personas que se vieron seriamente afectados por la crisis económica que afecta a los Emiratos Árabes, y que al no poder mantener el mantenimiento de los costosos autos optaron por dejarlos a la deriva. Algunos huyeron del país por problemas con la ley, y otros no pudieron continuar pagando los impuestos. Y es que, en los Emiratos Árabes las leyes consideran delito el impago de deudas o recibos razón por la cual varios propietarios dejaron abandonadas sus pertenenecias, incluyendo los carros de lujos (en ocasiones hasta con las llaves puestas y mensajes de despedida y justificación) al irse del país. El asunto se ha vuelto un problema municipal luego de que los ciudadanos y vecinos de la zona han elevado numerosas quejas por la 'mala imagen' de tan cara chatarra ocupando la vía pública y numerosos aparcamientos, que no hace sino acumular polvo y arena del desierto. En el estacionamiento del aeropuerto un gran número de vehículos de alta gama se encuentran cubiertos de polvo y nadie los reclama. A raíz de esta situación, la policía de Dubai otorgó plazos de quince días desde que notifica al propietario, para que lo recoja, y en caso de no hacerlo el mismo es subastado en un precio muy inferior.