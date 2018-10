PAREJAS QUE SE CONOCIERON POR INTERNET

Conoce la historia de parejas que decidieron buscar el amor por Internet y afortunadamente lo encontraron. 1. Camila y Jorge. Todo pasó usando Tinder como un chiste

Dónde se conocieron: Tinder.

Camila, una estudiante de mercadeo de 20 años, entró a Tinder, a modo de chiste mientras estaba con su mejor amiga. Luego de pasar un rato divertido entre risas, apareció un chico que pensó que “era lindo” y le llamó la atención. Inmediatamente hubo unentre ellos y, así como si nada, comenzaron a hablar, se conocieron y desde entonces no se han separado. 2. Sara y Gabriel. Todo comenzó con un friend request en MySpace

Dónde se conocieron: MySpace.

La historia de esta pareja comenzó hace nueve años con unen MySpace. Después de intercambiar un par de mensajes por la comunidad, pasaron a MSN. Dos años más tarde de esta relación virtual, sin siquiera haberse visto en persona, él la invitó a comer helado, a lo que Sara no dudó ni por un segundo en aceptar, algo súper raro porque, cuenta ella que “de tratarse de otra persona jamás habría ido”. Desde aquél día en el que se vieron frente a frente han estado juntos. 3. Jessica y Nicolas. Una venezolana que conoce a su esposo frances por Tinder

Dónde se conocieron: Tinder.

Jessica tenía tres meses y medio viviendo sola en Montreal, Canadá. Había salido con dos chicos, pero fueron relaciones que no trascendieron, hasta aquel día que conoció por Tinder a Nicolás, un chico francés y vegetariano que tenía 10 años viviendo en el país. La primera cita consistió en veren Netflix. Era invierno y él, quien vivía a hora y media de distancia, llegó a casa de Jessica en bicicleta, lleno de nieve y vistiendo un abrigo mostaza, el color favorito de ella. Se quedaron a dormir juntos esa noche, y hubo tanta química entre ambos que a los dos meses se mudaron juntos. 4. Conz y Zach. Se conocieron por Tinder

Dónde se conocieron: Tinder.

Conz prefiere usar comillas al decir que se “conocieron” en Tinder. Ella lo había visto antes en una cena informal en casa de un amigo, y justo ahí le contó a su amiga, en secreto, que se había enamorado. Sin embargo, Conz no se le acercó a hablarle porque él estaba con su mamá, algo que también le pareció raro pero no la puso a pensar mucho. De esa noche solo se llevó en su memoria el nombre de él, Zach, aunque asumió que tenía novia y lo olvidó. A los meses se lo encuentra en Tinder. Le dio hacia la derecha y lamentablemente todo apuntaba a que no huboentre ellos. Decidida a conocerlo, o por lo menos a obtener más información, Conz decidió enviarle un mensaje al amigo de aquella cena donde lo vio por primera vez: “Vi a tu amigo en Tinder, asumo que está soltero, ¿me das su número?”, decía el mensaje, sin embargo segundos antes de enviarlo Zach le escribió por la aplicación a Conz, para sorpresa de ella: sí hubo. Cuando fueron a su primera cita, Zach no recordaba detalladamente a Conz en aquella cena, solo dijo: “Ah sí, habían dos chicas latinoamericanas [Conz es argentina], una con el pelo de colores y otra con rulos… tú eras la de rulos claramente”. 5. Ariana y Gabrie. Cuando buscas el streaming de un partido en Twitter y conoces a la madre de tu hijo.

¿Dónde se conocieron?: Twitter.

Ariana y Gabriel son fanáticos del fútbol y fue esa pasión la que los unió a través de Twitter. Una tarde cualquiera, Gabriel buscaba un link para ver el juego de Juventus vs. Roma (cabe acotar que el personaje de quien hablamos es Juventino, mientras que Ariana es de la Roma). Sin ni siquiera conocerse, y solo por la simple coincidencia del buscador de Twitter, Ariana le pasó el streaming al opositor de su equipo. Así fue como se comenzaron a seguir, poco a poco intercambiaron Tweets y mensajes, luego números de teléfono, y todo evolucionó hasta que se encontraron en persona, el 20 de abril de 2012, cuando Ariana viajó por pura coincidencia a la ciudad donde Gabriel vivía. Fue un encuentro incómodo y con mucho nerviosismo, como cuando te gusta alguien y no sabes evitar que se note. Luego de eso, quedaron en volverse a ver un mes más tarde, y justo desde ese día están juntos. 6. Jessica y James. Luego de ella haber instalado y desinstalado Tinder más de 10 veces estos dos están juntos.

Dónde se conocieron: Tinder.

Una noche Jessica se encontraba sola en casa mientras todas sus amigas estaban reunidas con sus parejas correspondientes, fue entonces cuando volvió a descargar Tinder, luego de haber borrado y vuelto a bajar la aplicación en más de una oportunidad. Una hora pasó dándole a la izquierda y declinando a todos los hombres que aparecían, hasta que se encontró con James. Recuerda que en la foto dejaba ver su perfil derecho, el cual, cuenta ella, lo hacía ver muy atractivo. Detalló sus fotos, notó que era alto, fit pero sin llegar a intimidar y con una sonrisa cautivadora. Le dio a la derecha, pero se frustró un poco al no recibir respuesta inmediata, así que decidió irse a dormir. Al día siguiente descubrió que ella y James habían dado un, y que para su sorpresa él le había escrito mensajes. Entre nervios de parte de Jess, empezaron a hablar, quedaron en verse para una cita a la cual ella nunca llegó: “llevaba tanto tiempo sin salir con alguien que me olvidé por completo de mi cita con James y ese sábado en la mañana recibí un mensaje diciendo ‘Estoy en el restaurante. ¿Estás aquí?’”, cuenta Jessica. A pesar de que ella tuvo que cancelar el encuentro, él, sin un dejo de molestia, pautó una cita para otro momento. Ese día Jessica salió del trabajo y fue directo al bar a conocerlo. No fue un encuentro cursi o mágico, sin embargo se sintió como si ambos se hubiesen conocido desde hace años, resultó ser una conversación cómoda, luego de beber fueron por una pizza al lugar favorito de ella, y justo ahí, Jessica supo que le daría una oportunidad a lo que fuera que estaba sucediendo. 7- Daniela y Juan. Se conocieron y volvieron gracias a Twitter

Dónde se conocieron: Twitter.

Daniela tenía un blog donde escribía reseñas de eventos culturales en su ciudad, y Juan, lector de su espacio, decidió seguirla en Twitter. Se vieron varias veces, y al tiempo comenzaron un noviazgo que lastimosamente terminó por cosas del destino. Sin embargo, justamente las redes sociales fueron la causa que evitó que esta pareja perdiera la conexión pese a que no se vieron en persona por cinco años. Hace meses, Daniela y Juan salvaron sus diferencias, se volvieron a ver y hoy en día llevan una relación increíble y basada en la confianza y el amor. 8- Alex y Joe. Todo comenzó nombrando a Joseph Gordon - Levitt en un tweet

Dónde se conocieron: Twitter.

Alex estaba enferma y decidió Twittear casualmente que quería que Joseph Gordon-Levitt, sí, el actor súper famoso de películas como, le llevara a su casa una sopa. Ese Tweet fue visto por un amigo de ella, quien a su vez es amigo de Joe antes de que este y Alex se conocieran. En ese entonces, Joe y su amigo tenían una especie de chiste interno con el cual afirmaban que Joe era idéntico a Gordon-Levitt (Alex asegura que no se parece). Joe vio el Tweet sobre la sopa, la siguió y luego la invitó a salir. “Como teníamos amigos en común, que confío no tratan con asesinos en serie, me animé y dije, ‘hey este chico luce lindo y simpático, así que por qué no’”. 9. Lorrein y Fabrizio. Emigrantes en busca de conexiones

Dónde se conocieron: InterNations, una comunidad para expatriados.

En 2013 Lorrein entró al sitio web con la finalidad de buscar amigos en Canadá, pues estaba intentado superar una ruptura y era nueva en el país, mientras que Fabrizio (quien aunque nació en Canadá, fue criado en Italia) buscaba trabajo (y probablemente algo más, según cuenta Lorrein). Ambos asistieron a un encuentro mensual que realiza la página para poner a los usuarios en contacto, sin embargo, entre tanta gente no se llegaron a ver ese día. Por curiosidad, Fabrizio buscó al día siguiente entre aquellos que fueron al encuentro y dio con Lorrein, a quien le pareció buena idea invitar por un café. Ella no quiso contestar inmediatamente porque no se sentía cómoda con la idea de salir con un desconocido que simplemente apareció en Internet. Al final de tanto darle vueltas a la idea, se animó en ir por ese café, encuentro que se extendió por cuatro horas. El click fue instantáneo. 10. Anaisabel y Sal. Como cuando cancelas la primera cita con quien terminas comprometidoTinderAmbos le dieron hacia la derecha la noche de un domingo, y comenzaron a chatear. Ese día descubrieron que, coincidentemente, los dos se encontraban en casas diferentes cuidando al perro de unos amigos, mientras que los dueños estaban de vacaciones. Quedaron en ir por un café el jueves siguiente, pero Anaisabel tuvo que cancelar ya que había recibido una invitación de un amigo. Pospusieron la cita para el viernes, y ese día ambos asistieron sin mucha emoción en la mente, o por lo menos así lo vio Anaisabel quien hasta pensó en citarlo en un sitio “fácil” para escaparse de él en caso que no le gustara. Se vieron en Bryan Park (NYC), y la sorpresa fue descubrir que algo que se suponía iba a ser “un rápido encuentro”, se transformó en una caminata por Nueva York que duró cinco horas, tiempo que ambos disfrutaron enormemente. Ninguno estaba apurado, cancelaron los planes que tenían en mente y se olvidaron del mundo por un momento. Anaisabel revela que “sin ánimos de sonar cursi, no parábamos de reír y literalmente estábamos terminando las oraciones del otro”. Justo cuando transcurrió una hora y media se vieron a los ojos y sonrieron. Sal agarró el rostro de ella, le preguntó “¿Dónde habías estado todo este tiempo?” y le dio un beso inesperado. 11. Karelia y Jorge. De una sala de chat a formar una hermosa familia.

Dónde se conocieron: En una sala chat de Yahoo.

El 24 de julio de 2001 Karelia recuerda haber entrado a la sala de chat de Yahoo a la medianoche, era un día festivo y ella no trabajaba. En su memoria está el rato que pasó cerrándole las ventanas a hombres que le hacían la típica pregunta de salas de chat: “¿Quieres sexo?”. Ya era media noche y un usuario, conectado usando su nombre y apellido, le preguntó “¿Cómo estás?”. Después de ese saludo empezaron a intercambiar datos básicos hasta llegar a la conversación sobre gustos musicales que, para sorpresa de ambos, eran bastante similares (música clásica). Karelia tenía un plan nocturno que le permitía hablar por teléfono sin costo adicional, así que se aventuró a llamar a Jorge. ¿Qué pasó después? Amanecieron conversando. Fueron contactos en MSN y ese romance virtual duró hasta el 8 de septiembre de ese mismo año, cuando se vieron por primera vez (él la fue a visitar, porque vivía en otra ciudad)… al estar frente a frente se dieron un besito tímido porque llevaban un noviazgo cibernético y no sabían cómo actuar, de hecho Karelia en ese momento llegó a dudar en que tal vez no avanzarían, sin embargo la historia fue muy diferente. 12. Elizabeth y Frenchi. La cubana y el francés que se enamoraron profundamente en la primera cita

¿Dónde se conocieron? Tinder.

Elizabeth recién había terminado un noviazgo y le recomendaron entrar a Tinder. Primer chico que conoció: dulce, pero no muy listo. Segundo chico: muy lindo, pero nada agradable. Por un mes salió con ambos sin dejar de usar Tinder, eso fue hasta que tuvo un match con Frenchie (como sus amigos lo llaman). Era la mañana de un 24 de diciembre, así que chatearon por la app durante un buen rato, él le mencionó que era francés, ella le comentó que era cubana. Al día siguiente Elizabeth le mostró la foto a su mejor amigo gay, y para sorpresa de ella su amigo lo conocía vagamente por medio de otro conocido e inmediatamente le dijo que sentía que se gustarían. Tres días más tarde se vieron por unos tragos, y fue cuando Elizabeth lo supo: le gustaba el Frenchie. La primera cita duró seis horas, y los últimos 60 minutos fueron invertidos besándose en el carro. La segunda cita se llevó a cabo el 31 de diciembre y ya se sentía como si se conocieran desde hace años. Elizabeth, quien había estado casada con un norteamericano y para ese entonces recién salía de una relación larga con un cubano, decidió borrar Tinder y se atreve a admitir que el Frenchie es el mejor novio que ha tenido jamás. 13. Naely y Carlos. Ella dudo en darle a la izquierda en Tinder, pero no lo hizo

Dónde se conocieron: Tinder.

Naely acababa de salir de una de esas relaciones largas de las cuales terminas con ganas de conocer gente nueva. Ella, quien se describe como un poco tímida, se aventuró a usar Tinder porque creía que era un buena manera de conocer gente. Cuando apareció Carlos dudó, sin razón aparente, en darle a la izquierda, pero al final lo pensó bien y le dio a la derecha haciendo un match entre los dos. Luego de dos semanas hablando, se animaron a ir a una primera cita cerca de una playa que tuvo un increíble tiempo de duración de casi 8 horas. 14. Cass y Michael. La primera vez que él intento besarla, ella le volteó la cara.

Dónde se conocieron: eHarmony.

Por medio de eHarmony, Cass y Michael estuvieron intercambiando mensajes durante una semana. Ambos descubrieron que tenían muchísimas cosas en común, así que decidieron ir cenar, aunque la verdad es que Cass prefería ir por un café porque “es más corto el encuentro y podría escaparme más fácilmente si hubiese sido necesario”. Sin embargo, la cena fue de maravilla y los llevó a seguir el encuentro en un bar, donde bailaron durante un rato. Mientras bailaban, Michael intentó besarla, pero Cass voltió la cara, y como respuesta él decidió darle un pequeño mordisco. “Solo porque me acabas de morder no quiere decir que me voy a acostar contigo”, le replicó ella, recibiendo un “lo sé” como respuesta. Más tarde, esa misma noche, se dieron su primer beso. Pasaron dos días para que ocurriera la segunda cita, esta vez era un juego de baseball, y fue en ese encuentro donde se dieron cuenta que todo esto podría llevarlos a algo más. 15. Anabella y Rafael. Conoces a alguien en Tinder y terminas recorriendo el mundo

Dónde se conocieron: Tinder

Al principio Anabella no confiaba en las citas por Internet, pero luego de tantas malas experiencias con personas que había conocido en la vida real, ¿qué más tenía que perder? A diferencia de muchos, ella no usaba Tinder en búsqueda de algo casual, quería encontrar algo más serio. Cuando tuvo el match con Rafael, ambos estaban hablando y saliendo con otras personas, de hecho el día anterior a su encuentro, un brunch dominical, los dos estaban asistiendo a otras citas. Anabella y Rafael recuerdan que casi-casi cancelaron el encuentro porque tenían resaca de la noche anterior, sin embargo, no lo hicieron. La primera conversación fue increíblemente fluida, “el click fue instantáneo y las horas se fueron volando” recuerda Anabella, mientras que Rafael admite que al principio se sentía como en una entrevista laboral por las preguntas tan serias y formales que le hacía ella. Aunque al salir de ese encuentro Rafael tuvo que volar a Madrid de trabajo, eso no fue motivo para olvidar la primera cita: no dejó de escribirle a Anabella y justo al regresar planificaron otro encuentro. Luego de eso, cada vez que se veían resultaba ser mejor.Anabella y Rafael llevan casi dos años juntos, han recorrido cinco países y 19 ciudades. 16. Nidia y Ariel. De verse la primera vez en Starbucks, él le envió flores.

Dónde se conocieron: Tinder

Nidia y Ariel fueron a una cita súper breve en un Starbucks cualquiera. Ahí descubrieron que no solo tenían una que otra cosa en común, sino que además compartían conocidos. Del encuentro, ambos sintieron una chispa indiscutible entre los dos, sin embargo, Nidia no le prestó mucha atención. Ariel, un romántico empedernido, le envió flores a su conquista en menos de 24 horas después del primer encuentro. Con mucha seguridad en sí mismo, Ariel firmó las flores como “tu futuro”. El resto aquí es historia, pues siete meses más tarde se comprometieron. 17. Annie y Freddy. Todo comenzó con un inocente follow

Dónde se conocieron: Twitter.

Ani (@AnnieSantos) y Freddy (@Frozono) se empezaron a seguir en Twitter en 2009. A Ani le llamaba la atención porque le parecía alguien muy carismático y con una excelente personalidad, nada más, pues Ani tenía novio. De hecho, un novio que se negaba a dejarla ir incluso cuando la relación terminó. Estando soltera, Ani se quejó en Twitter de que su celular (Blackberry en esa época) había dejado de funcionar, ahí entró @Frozono a ofrecerle ayuda marcando así el momento justo cuando intercambiaron números teléfónicos. Conversaban, pero no se habían visto en persona, incluso cuando él daba clases en su misma universidad, casualmente, a varios de sus compañeros. Un día, Frozono publicó que asistiría a una fiesta, a la que Ani no perdió la oportunidad de ir. Fue en ese evento donde un amigo en común, quien había presenciado alguna de las conversaciones en Twitter, decidió presentarlos en persona, ese encuentro fue breve, pero llevó a que volvieran a verse. De amigos pasaron a novios, una relación que llevaron a escondidas para evitar conflictos con el fantasma del pasado de Ani, “Recuerdo que muchas veces llegábamos juntos a la universidad en mi carro y para que no sospecharan, él se bajaba primero y yo iba 15 minutos después”. Luego de haber pasado por ese período de clandestinidad, ninguno volvió a temer nunca más en demostrar su amor en público Tomado de: Buzzfeed.