11, Febrero, 2016

5 PREGUNTAS DE ENTREVISTA DE TRABAJO DESAGRADABLES

Una entrevista de empleo es la oportunidad perfecta para demostrar al reclutador nuestra capacidad para ocupar la vacante que hay en juego, que somos el mejor candidato. Si nos han llamado es porque nuestro currículum es bueno y nos adaptamos a lo que busca la empresa, pero en ocasiones nos harán preguntas que quizá no esperábamos, preguntas de mal gusto sobre nuestra vida personal y privada. Estas son algunas de ellas y algunos consejos para responder a ellas y salir airosos de la situación. 1. Familia e hijos Es posible que nos pregunten por nuestro estado civil, algo que puede parecer inofensivo pero que esconde más información de lo que parece. Por ejemplo, un candidato recién casado o con hijos pequeños puede ser más reticente a los viajes de empresa que uno sin una carga familiar tan grande. Eso sí, estemos casados o solteros desempeñaremos nuestra labor de la misma forma así que si no queremos contestar podemos evitar responderla, siempre de forma correcta y educada. Lo mismo pasa con los hijos, especialmente en el caso de las mujeres. Aunque por suerte cada vez es menos habitual que pregunten por los hijos, todavía hay empresas que consideran un problema que una trabajadora se quede embarazada. Es una pregunta que en la mayoría de casos se hace a las mujeres, y la naturalidad y sinceridad son clave a la hora de contestar. La mejor respuesta es decir que a corto plazo -uno o dos años- no entra en nuestros planes. Si no quieres contestar, puedes optar por una evasiva siempre educada. Otra pregunta de mal gusto podría ser cómo conseguimos compaginar la vida laboral con la privada, en especial si tenemos hijos pequeños (quién los llevaría y los recogería del cole, quién los cuidaría en vacaciones o si se pusieran enfermos, etc.). Lo mejor que podemos hacer ante esta pregunta es trazar una barrera entre el trabajo y nuestra casa, mundos independientes. Es importante resaltar cómo nos organizamos para atender estos dos universos a la perfección y nuestra capacidad para que los problemas domésticos no influyan en nuestro trabajo y viceversa. 2. Edad, año de licenciatura Son dos preguntas bastante desagradables. Lo más probable es que sean datos que aparecen en el currículum, así una simple mirada al currículum solucionaría esa pregunta. Aún así, lo cortés es contestar aunque no siempre nos gusta revelar la edad. Una buena fórmula que podemos utilizar es decir “como puede ver en mi currículum, me titulé en 2008 y luego hice un máster…” Si ha pasado bastante tiempo desde entonces, aprovecha para hablar de los cursos que hayas hecho desde entonces para demostrar que estás actualizado. 3. Salud y enfermedades Realmente esta pregunta no tiene demasiado sentido en una entrevista de empleo, más aún teniendo en cuenta que lo normal antes de contratar al trabajador es hacerle una revisión médica; pero aún así hay empresas que preguntan si tenemos alguna enfermedad. Si el trabajador está capacitado para el puesto de trabajo, no deberían preguntarle por la salud pero podemos aprovechar para presumir de capacidad de trabajo en equipo si practicamos algún deporte en equipo para mantenernos en forma. En este sentido, también puede ser que nos pregunten si somos fumadores o no. Como siempre, hay que decir la verdad pero podemos utilizar el tabaquismo a nuestro favor hablando sobre nuestra dependencia. Así, podemos destacar que, aunque fumadores, somos capaces de pasar toda la jornada de trabajo sin fumarnos un cigarro así que no influirá en nuestro trabajo; y si tenemos una dependencia mayor se puede hablar de los largos ratos que podemos pasar sin fumar y de que recuperaremos el tiempo perdido. 4. Orientación sexual, religión, ideología, actividad sindical Todos estos son derechos fundamentales, recogidos en la Constitución, así que la discriminación de un trabajador o el rechazo a un candidato por cualquiera de estas razones es motivo de denuncia. No nos preguntarán directamente por nuestra religión ni orientación sexual o política, pero es posible que haya que responder de forma indirecta (por ejemplo, cuando nos pregunten con quién vivimos, si tenemos pareja, a qué dedicamos el tiempo libre, etc.). En cualquier caso, hay que responder con diplomacia. Otra cosa diferente es la actividad sindical de los trabajadores. Los sindicatos son una parte muy importante en algunas empresas, así que puede haber reticencias en incorporar trabajadores que estén afiliados a algún sindicato. Además, el sindicato al que esté afiliado puede revelar la ideología del trabajador. Rechazar a un trabajador por su afiliación sindical es discriminatorio. Aún así, si nos preguntan por ello -una mala práctica- podemos destacar que la afiliación nos ha permitido participar en cursos de formación organizados por el sindicato. 5. Pagar por la entrevista No es una pregunta incómoda, es una práctica bochornosa que debería ser sancionada. Aún así, hay empresas que exigen un pago a los interesados en participar en las entrevistas. Si te ves en ese caso, puedes denunciar la situación. Muchas de las entrevistas de empleo por las que nos piden pagar son una estafa, así que puedes negarte a pagar. Otra cosa son las ofertas de empleo público como las oposiciones, en las que hay que pagar por unas tasas de examen que no tienen nada que ver con las entrevistas de empleo. A veces nos veremos obligados a responder a preguntas de este tipo. Algunas son pruebas para comprobar cómo reacciona el candidato en situaciones de este tipo, otras no son más que malas prácticas de las empresas. En cualquier caso, la educación es la mejor forma de contestar. Aquí tienes una guía con 150 preguntas que pueden aparecer en una entrevista de empleo, incluidas cuestiones de este tipo. http://buscarempleo.republica.com/