11, Febrero, 2016 11, Febrero, 2016 3:39 p.m. 3:39 p.m.

LO QUE NUNCA DEBE HACER EN EL DIA DE LOS ENAMORADOS

El amor está en el aire. El Día de San Valentín se acerca y las rosas y chocolates ya inundan las calles. El también llamado Día del Amor y la Amistad es la ocasión ideal para demostrarle amor y cariño a los seres más importantes en nuestras vidas. Sin embargo, hay algunos desaciertos que podrían convertir su Día de los Enamorados en una de las experiencias más vergonzosas de su vida. Tome nota de lo que no debe hacer en esa fecha tan especial: 1. No busque a su ex. Este es quizá uno de los peores errores que se cometen. San Valentín puede ser un día muy triste para aquellos que no tienen pareja, pero esto no significa que tenga que salir corriendo a buscar a su ex. La dignidad es ante todo. 2. No proponga matrimonio. Aunque es una ocasión para celebrar el amor, no es recomendable hacer proposiciones de matrimonio o noviazgo. ¿Le gustaría que el aniversario de su relación se celebre cada 14 de febrero? 3. No se mande flores usted misma. Como mencionamos anteriormente, el Día de los Enamorados puede ser triste para las solteras. Pero, por favor, no se envíe flores usted misma solo para impresionar a sus amigas. 4. Cuidado con el alcohol. Si tiene planes de pasar el 14 de febrero al lado de esa persona especial, abusar del alcohol no es una buena idea. El objetivo de la celebración es que la persona amada se sienta cómoda y feliz, no que termine cargando a su enamorado o enamorada en estado de ebriedad. 5. Controle sus nervios. Sí, estar al lado de esa persona especial provoca nervios y ansiedad, pero es necesario controlar sus emociones y no hablar cosas fuera de lugar. Evite No hacer reservaciones. Disfrutar de una cita ideal depende no solo de una buena compañía, sino también de una reservación. Gastar todo el dinero. Cuando amamos a alguien queremos darle lo mejor, pero también se debe cuidar el presupuesto. LA PRENSA DE HONDURAS