15, Febrero, 2016 15, Febrero, 2016 3:25 a.m. 3:25 a.m.

¿QUÉ BOMBILLOS ATRAEN MÁS INSECTOS?

Que las luces brillantes atraen a los insectos no es nada nuevo, pero ¿hay alguna diferencia entre una bombilla y otra?. Un grupo de investigadores ha realizado el experimento más amplio hasta la fecha para tratar de determinar si hay una luz que atrae más insectos que otra, y sí que la hay. El estudio ha llevado todo un verano en el que sus autores han recopilado casi 9.000 insectos atraídos por diferentes tipos de bombillas. Cada noche, encendían una bombilla diferente el mismo número de horas unida a una trampa de insectos. Aún hoy no existe una explicación concreta sobre por qué los insectos se ven irremediablemente atraídos por las luces brillantes, pero el estudio ha confirmado una cosa: las bombillas incandescentes tradicionales son las que más bichos atraen con mucha diferencia, con 8insectos por hora. Este tipo de bombillas ya no son muy comunes por su alto consumo energético, pero el segundo puesto se lo lleva un tipo de bombilla que sí es muy habitual hoy en día: la Lámpara fluorescente compacta o CFL por sus siglas en inglés. Las CFL son las bombillas de bajo consumo que parecen un tubo fluorescente enrollado. Su principio de funcionamiento, de hecho, es el mismo que el de los tubos de neón convencionales. El tercer puesto en el ranking de bombillas que más insectos atraen se lo llevan los focos halógenos. Si lo que buscamos es que los mosquitos no nos devoren en las noches de veranos, la mejor opción según el estudio son las bombillas LED de luz cálida. La capacidad de atraer insectos de este tipo de luces es similar a las bombillas que los fabricantes etiquetan como anti-insectos (o sea, que atraen menos bichos). Hay un dato adicional curioso: aunque las bombillas LED cálidas atraen la misma cantidad de insectos que las etiquetadas como anti-insectos, estas últimas atraen más insectos del género Hemiptera y Dermaptera. El estudio, recien presentado en la convención anual de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia es el primero de su clase, pero al menos ofrece algunas claves sobre qué tipo de bombillas no instalar en los jardines y terrazas. Tomado de: Gizmodo