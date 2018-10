LAS CANCIONES MÁS POPULARES EN LOS 90

En este post, buzzfeed hace una lista con canciones que la mayoría de los adolescentes de esa década cantaba y hasta la fecha no las han podido olvidar. Mira la lista 1- De pies a Cabeza - Maná Hoy te quiero más que siempreeee, hoy te adoro más que nunca. Hoy te voy a besar de los pies a la cabeza. Guayoyo io io. 2- Estoy aquí - Shakira Estoy aquí queriéndote. Ahogándome entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que… 3- Ingrata - Café Tacuba Ingrataaa, no me digas que me quieres, que me adoras, que me amas, que me extrañas, que ya no te creo nada. 4- Macarena - Los del río Dale a tu cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo es pa’ darle alegría y cosa buena dale a tu cuerpo alegría Macarena EEEEH, Macarena. 5- Vuelve -Ricky Martin Vueeeelveee, que sin ti la vida se me va. Uuuh uh. Vuelve, que me falta el aire si tú no estás. Uh uh. Vuelve nadie ocupará tu lugar 6- Azúcar Amargo - Fey Eeeeres azúcar amargo. Un ángel y un diablo. Maldito embustero, solo siento que te estoy perdiendo. 7- Baracunatana - Aterciopelados No llevo para mi casaaa, a una mujer baracunataná, porque pueden pensarrr que estoy loco locolocoló. 8- Mr. P-Mosh - Plastilina Mosh Mr P-M-O-S-H. Mr. P-M-O-S-H Mr. P-M-O-S-H Mr. P-M-O-S-H. 9- La calle de las sirenas - Kabah Oh uh oh. imagínate a las sirenas en la luna. Oh uh Oh Empapando a las estrellas con pintura. 10- Pelo suelto - Gloria Trevi Voy a traer el pelo suelto. Voy a ser siempre como quiero. Voy a olvidarme de complejos. 11- El tiburón - Proyecto Uno Uh-Ahí Está. Uh-Ahí Está. Uh, se la llevó el tiburón el tuburón. NO PARE sigue sigue, NO PARE sigue sigue… 12- Lamento Boliviano - Enanitos Verdes Y yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón idiota, siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre. 13- Comprendes Mendes - Control Machete Mírame a los ojos verás lo que soy (¿Me comprendes, Mendes?) Mírame a los ojos verás lo que soy (¿Me comprendes, Mendes?). Comprendes, comprendes yo soy el control. 14- La Guitarra - Auténticos Decadentes Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar, quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Tomado de: Buzzfeed.