JUEGO MATEMÁTICO PARA NIÑOS GENERA DEBATE EN FACEBOOK

"No hay ambigüedad en la primera ecuación y las manzanas valen 10 cada una. Pero como luego los plátanos no son siempre los mismos podría deducirse que representan cantidades diferentes", explicó Bowman.

El juego es tan desconcertante como simple. A partir de tres sumas y restas, los niños deben deducir el resultado de una cuarta operación. En lugar de número se han utilizadoSin embargo, la ecuación ha confundido a los adultos, que no se ponen de acuerdo sobre el resultado. El origen del juego no está claro, pero ha comenzado a circular por internet en diciembre. Ahora ha resurgido en Facebook, y las discusiones no han hecho más que dar nueva vida al asunto.Basta tomarse unos segundos para encontrar una posible respuesta. Si tres manzanas dan como resultado el número 30, cada una de ellas equivale al número 10. En la segunda línea, una manzana más dos racimos de plátanos son iguales a 18. La suma da a entender, evidentemente, que cada racimo es igual a 4. En la línea siguiente aparecen dos mitades de cocos, que se deduce representan el número 2. Hasta allí todo está claro:Pero en la última línea comienzan los problemas. El niño debe deducir el resultado de una suma integrada por una manzana, un mitad de coco y un racimo de plátanos. La respuesta inmediata podría ser: 10 por la banana, 4 por los plátanos y aceptemos que cómo tengo sólo una mitad del coco su valor se reduce de 2 a 1.La discusión en Facebook ha sumado más de 400 cometarios. Un usuario ha dicho que la respueta correcta es, porque el racimo de plátanos debe considerarse como un 3 y no como un 4 porqueAsí de simple. Pablo Blanch, sin embargo, escribió: "- fácil!" En su argumento, los dibujos deben tomarse como unidades, más allá de cuantos plátanos o cocos haya en el dibujo. Entonces, 10 por las manzanas, 4 por los plátanos y 2 por los cocos. Jessica Harris, por ejemplo, también acordó con que ambos racimos de plátanos debían valer lo mismo, porque no debían contarse losOtro usuario escribió: "Es muy simple y la respuesta es 16. Cada manzana es sinónimo de 10, mientras que cada plátano significa 4 y cada coco representa 2". Para Obaidullah Khan Barcha, en cambio, "en la segunda y tercera línea hay 4 plátanos, pero en la última línea sólo hay 3 plátanos. Por eso es 15". Hubo usuarios que incluso argumentaron que la respuesta correcta era 20: "1 manzana es igual a 10, el coco es igual a 6 y un racimo de plátano es igual a 4". Más allá de las discusiones, lo evidente es que no parece haber una respuesta definitiva Consultado por el Daily Mail, Kevin Bowman, director del curso de Matemáticas de la University of Central Lancashire , defendió esta tesis. "Se puede interpretar de muchas maneras y una respuesta no es más o menos correcta que la otra", dijo.Para el matemático, también los cocos son un problema, porque "las dos piezas en la tercera ecuación son de diferentes tamaños, y por lo tanto"En este sentido –sentenció-". He aquí el origen del debate. Tomado de Infobae