PERRO DISCAPACITADO PASEA A OTRO QUE ES CIEGO Y SORDO

Un perro discapacitado paseó sobre su lomo (con el apoyo de una especie de silla de fierro) a otro can ciego y sordo, de nombre Susie. El video subido ase ha convertido rápidamente en tendencia. La grabación corresponde al usuario Norma Miedema, acostumbrada a compartir tiernos clips protagonizados por mascotas y animales en general. Colgado en la red socialel pasado 3 de febrero, este video acumula ya más de 250 mil vistas. Asimismo, portales como Mashable o "New York Daily News" lo han compartido en su grilla de noticias. Según puede apreciarse en el perfil de este usuario, no hay solo un video del perro en mención, sino varios más grabados en lo que sería un apacible campo ubicado en Groningen, Países Bajos. Tomado de; El Comercio