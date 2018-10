18, Febrero, 2016 18, Febrero, 2016 11:48 a.m. 11:48 a.m.

TODAS LAS PELÍCULAS GANADORAS DEL OSCAR A MEJORES EFECTOS ESPECIALES

None

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas desde el año 1928 está otorgando un premio Oscar a una película como reconocimiento por el grandioso trabajo en sus efectos especiales o visuales. Este vídeo recopila en menos de 10 minutos a todas las películas que han recibido el galardón. Aunque ha cambiado su nombre en varias ocasiones (originalmente era conocido como el Premio Oscar a los mejores efectos de Ingeniería), el Oscar a los Mejores Efectos Visuales ha reconocido todo tipo de películas, desde acción y películas épicas hasta, por supuesto, ciencia-ficción. Películas como The War of World (1953), Matrix (1999), Raiders of the Lost Ark (1981), Alien (1979) o Inception (2010), una enorme cantidad de obras han sido reconocidas por contar con efectos visuales maravillosos. El último premio, en los Premios Oscar 2015, se lo llevó Interstellar, una de las obras maestras de Christopher Nolan. Para este año los nominados son Ex Machina, Mad Max: Fury Road, The Martian, The Revenant y Star Wars: The Force Awakens. Tendremos que esperar al domingo 28 de febrero para conocer cuál será el ganador https://www.youtube.com/watch?v=z0aXoXifX5o http://es.gizmodo.com/