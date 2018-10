HOMBRE EN LA INDIA SUFRE POR SUS PIERNAS DE ELEFANTE

Un fisioterapeuta trata a Arun en su pierna derecha, la más afectada

El crecimiento anormal no tiene un oprigen determinado y no se sabe cómo detenerlo

La particular terapia que recibe Rajasingh para paliar su sufrimiento

La pierna derecha deimpresiona por su volumen en las imágenes que se difundieron en todo el planeta para reflejar el drama de este hombre que vive en Chennai, India.Un desorden genético de origen desconocido y rápido crecimiento ha frustrado a todos los médicos que lo trataron en su país natal. Si bien recibe atención con fisioterapia, no se sabe cómo detener el avance del mal que lo afecta. Al nacer,Pero sus ganas de luchar y su adaptación a la malformación fueron mucho más allá de lo esperado por los especialistas. Incluso debió soportar la temprana muerte de su madre."Los doctores aun buscan mejorar mi condición pero no han hallado una cura.dijo Arun en declaraciones que reproduce Mirror. Actualmente no puede moverse por sí mismo y se desplaza con la ayuda de una silla de ruedas, además de tener que recibir asistencia para sus actividades diarias, como vestirse o ir al baño."Este mal me ha afectado de nacimiento a mis dos piernas, pero la derecha está realmente mal", explica Arun. De todos modos,en una universidad a distancia. Consiguió algunos trabajos, pero su condición no le permitió mantenerlos. "He llegado a un punto en el que necesito encontrar una solución a mi enfermedad., aseguró. Tomado de: Infobae