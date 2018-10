LOS LIBROS QUE BILL GATES TE RECOMIENDA LEER

En diciembre pasado, el ex CEO publicó una lista de sus 6 lecturas favoritas de 2015, entre las cuales había publicaciones relacionadas con el desarrollo personal, otras de divulgación científica y una biografía del ex presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon.

En una oportunidad, consultado sobre el motivo de su interés en comentar libros, Gates explicó: "Siempre me gustó leer y aprender. Entonces me parece genial que, si la gente ve una reseña de un libro y se siente entusiasmada, los lea y compartan lo que piensan online o con sus amigos".

"La plataforma también ayuda para hablar sobre el trabajo que hago dentro y fuera de la fundación [Bill & Melinda Gates Foundation], porque encuentro que la gente se siente curiosa al respecto", agregó en una entrevista concedida a The New York Times. Es que, además de la sección dedicada a los libros, mantiene otras en las que escribe sobre su tarea filantrópica y se refiere a temas como salud, energía y educación.

Uno de los libros que consideró digno de comentar —Gates no publica reseñas negativas— es Stuff Matters, de Mark Miodownik, sobre el cual escribió: "Su obsesión personal y profesional son materiales como papel, vidrio, cemento y acero, así como súper materiales que cambiarán el mundo dentro de algunas décadas. Me alegra decir que es un escritor ingenioso e inteligente y que tiene un gran talento para compartir su fascinación por este tema.

