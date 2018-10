10 ESTEREOTIPOS SOBRE LOS COLOMBIANOS

Este año han salido más de 370.000 colombianos del país, de vacaciones o por trabajo. Y es muy probable que muchos ya hayan tenido que aclarar algunas creencias que suelen repetirse cada vez que decimos que somos de Colombia. La mayoría se asume con gracia, pero otras nos obligan a explicar que aunque en los años ochenta y noventa los cárteles el narcotráfico - liderados por Pablo Escobar - nos marcaron como país, no nos determinaron como colombianos.

Lo que nos cuesta más explicar es cuando nos preguntan por qué se dice que nuestro país es el más feliz del mundo. Ahí preferimos recomendar que vengan a Colombia. Solo estando aquí se entiende por qué, a pesar de la violenta historia del país, la gente no deja de sonreír. El siguiente es un decálogo de cosas que no son tan ciertas como a veces nos pintan a los colombianos:

1. No todos movemos las caderas como Shakira. Lo de la cantante barranquillera es un don que lamentablemente no todos los colombianos tenemos. Las caderas a veces sí mienten.

