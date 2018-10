20, Febrero, 2016 20, Febrero, 2016 11:14 a.m. 11:14 a.m.

LOS 10 ERRORES QUE SE COMETEN AL BESAR

Un estudio de la Universidad de Oxford afirma que los besos ayudan a evaluar la conveniencia de un prospecto o pretendiente, así como la forma de mantenerlo a nuestro lado. Por eso es importante que conozcas los principales errores al besar y los corrijas antes de que tu pareja pierda el deseo por tu boca, según información de Archives of Sexual Behavior. 1. Dejar sin aliento. Tómate unos descansos entre beso y beso. Aléjate con regularidad para mirarlo a los ojos, te dará la oportunidad de recuperar el aliento y seguir. 2. Inundar a la pareja. Siempre que estés besando a alguien, no querrás que sus labios y la mitad de su rostro estén llenos de saliva. Claro que en un beso hay un intercambio de saliva, pero con moderación. 3. Lengua exploradora. Un beso puede ser apasionado sin necesidad de meter tu lengua hasta la campanilla del otro. Esta acción puede tomarse como algo agresivo. 4. Descuidar los labios. Tener los labios resecos y despellejándose es poco agradable. Huméctalos con vaselina. 5. Mal aliento. Este es el peor de todos los errores. Nada te cuesta lavarte los dientes y usar enjuague bucal. Siempre ten un chicle o mentas en el bolsillo ante cualquier eventualidad. 5. Cero imaginación. Tú no quieres quedar atrapada en la rutina: cambia de ritmo, muerde sus labios con sutileza o bésalo en una nueva ubicación. Evita la rutina. 7.Labios secos. Los mejores besos implican que los labios que se sientan suaves y lisos. Si los tuyos están demasiado secos, puedes usar un lipstick para no arruinar el momento. 8.Mucha acción manual. Es difícil concentrarse en un beso cuando sus manos te están distrayendo. Si aún no estás lista para dar el siguiente paso, ¡díselo! Un beso puede pasar de dulce a ácido con un par de toques no deseados por su parte. 9.Cero acción manual. Ningún extremo es bueno. Jamás olvides que las bocas no son la única parte importante de los besos; una caricia en el cabello, una sutil cogida de cintura o una pasada de manos por su pecho puede hacerlos sentir más conectados. 10. Mirar alrededor. No todo el mundo besa con los ojos cerrados y no hay nada de malo en eso. Sin embargo, si tu pareja tiene sus ojos cerrados mientras lo besas, haz lo mismo. Evita mirar alrededor, podrías causar incomodidad. LA PRENSA DE HONDURAS