LAS NOVEDADES DE GALAXY S7 EDGE

Cuando uno miraba las quinielas del Mobile, la historia tenía bastante de Liga escocesa. El premio gordo del cónclave de tecnología móvil más importante del mundo tenía dos posibles novias: la propuesta modular de LG con el G5 y el Galaxy S7 de Samsung. En El Androide Libre hemos tenido nuestro primer contacto con el Galaxy S7, después de tenerlo con su rival coreano, el LG G5, y os contamos las agradables primeras sensaciones que hemos tenido. Empezamos por el exterior del terminal. Como podéis observar, no se han acometido cambios de calado en el diseño, que mantiene sus vigas maestras como ya anunciaban los rumores. La curvatura del Edge ahora se complementa con una curvatura trasera, mucho más disimulada, que ayuda y facilita el agarre del terminal. Los acabados son agradables al tacto, y la construcción de los bordes, en aluminio, han conseguido dar un aspecto más refinado a un teléfono que ya en la anterior generación transmitía mucho con cómo luce. Personalmente, los colores me parecen perfectamente acabados. Especial mención para el modelo en negro. Al parecer, como nos comentan desde Samsung, se ha trabajado con cien tonalidades distintas hasta lograr ese acabado. El trabajo se nota y se agradece. La pantalla se encuentra en la línea de Samsung: colores muy vivos y una calidad de imagen superior gracias a la resolución QuadHD. No hay mucho que comentar respecto al anterior modelo, nos encontramos una calidad similar. Un detalle muy importante de este terminal es la joroba. Como podéis percibir en la imagen inferior, la espalda del teléfono no tiene el 'horrendo' bulto que tenía el S6 y sus homólogos Edge y Edge Plus. Es casi imperceptible, como bien se ve en las imágenes. El otro detalle es la colocación de los botones. Se sienten muy cómodos tal y como están, algo que muchos usuarios agradecerán en un uso diario. Como puntos negativos, nos encontramos con un diseño unibody que no nos permite extraer la batería, problema que han resuelto en el LG G5 con el diseño modular. ¿El Galaxy S7 Edge acabará con el fantasma de TouchWiz? Aunque ya os contaremos en profundidad cuando hagamos la review completa del terminal, hemos estado probando por encima el funcionamiento del sistema operativo. y lo cierto es que de primeras se nota francamente fluido (que hubiese ocurrido lo contrario me preocuparía y mucho, en realidad). El nuevo Touchwiz para Marshmallow que Samsung ha desarrollado tiene mucho que ver con todo esto, además de todas las mejoras de rendimiento que aporta Marshmallow a Android. El teléfono vuela en las primeras pruebas, pero esperaremos a darle más intensidad en nuestro análisis antes de realizar un veredicto final. No hay que olvidar que cuenta con el Exynos 8890 y 4GB de RAM. Será interesante ver cómo funciona la refrigeración líquida, y si evita que el teléfono se caliente en exceso cuando el sistema exija el máximo del procesador. La cámara, candidata a ser la mejor del año En este primer contacto hemos dedicado un rato a la cámara y lo cierto es que promete. Aunque estábamos en una sala bien iluminada, y no hemos podido someter el teléfono a condiciones de iluminación más duras, lo cierto es que el enfoque de la cámara es rápido y preciso, gracias a la tecnología dual píxel que abandera a cambio de reducir el número de megapíxeles. El resultado de las fotos es interesante; os dejamos algunas imágenes aquí abajo para que podáis ver este primer contacto que hemos tenido. La batería, el procesador y demás aspectos quedan para la review, donde podremos conocer más a fondo el desempeño de este terminal. Ya ha pasado por nuestras manos uno de los dispositivos estrella del Mobile World Congress 2016, y os hemos contado qué nos ha parecido en nuestras primeras impresiones. Quedan pendientes nuestras impresiones cuando podamos jugar con el dispositivo coreano más tiempo, pero mientras llega ese momento, nos ha dado muy buenas sensaciones en nuestras manos.