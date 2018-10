¿RIESGOSO UTILIZAR EL CELULAR EN EL BAÑO?

No nos engañemos, todos más de alguna vez hemos creídoen el baño, por si esperas una llamada, estas en una buena plática y te ganaron las ganas, entre otras cosas. Para algunos, en esta, si no tenemos el aparato móvil, computadora o tablet con nosotros nos da un pequeño ataque cardíaco y estrés por no tener idea de qué está sucediendo en las redes sociales. Un estudio realizado por una empresa de marketing, según el portal imujer, enel 91 por ciento de los usuarios usa el teléfono móvil mientras esta en el baño. Tendencia que se mantiene hacia arriba en todo el mundo. Aunque algunos pueden considerar su uso divertido, en estos casos resulta ser. La misma investigación, afirma que el 82% de las personas que participaron en el análisisy los microbios fueron a parar a la pantalla de susEn este sentido, una publicación de laasegura que la pantalla puede albergarEntre las bacterias que se pueden encontrar está, responsable de la transmisión del cólera y que se encuentra en los intestinos y heces fecales.Para evitar esto, los expertos recomiendan lavarse bien las manos cada vez que se va al baño y limpiar regularmente el smartphone con. También sugierenpara evitar exponerse a este tipo de bacterias que provienen principalmente de la materia fecal. Esta advertencia también se extiende para todas las personas que tiene la mala costumbre de llevar sus tablets al inodoro. Así que mucha atención si quieres evitar enfermarte por este mal hábito. http://www.elheraldo.hn