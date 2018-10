¿QUÉ PASA CUANDO NOS DESMAYAMOS?

Puede que, antes de que ocurra, te des cuenta de que va a sucecer o incluso logres avisar a alguien, pero la caída inminente es imposible de evitar.

Contra la gravedad

Del cerebro al corazón

Más mujeres que hombres

Reflejo de supervivencia

Se trata de un acto reflejo, en forma de mensaje que el cerebro envió a tu corazón, y que hace que caigas al suelo y quedes inconsciente. "A veces, especialmente cuando hacemos ejercicio, nuestras arterias abren pequeñas ventanas cerca de nuestros músculos para aumentar el flujo sanguíneo y liberar oxígeno cuando se necesita, lo cual", explicó el genetista y presentador del programa de la BBC, Adam Rutherford. "Eso es también lo que puede ocurrir cuando te desmayas", asegura Hannah Fry, profesora del Análisis Espacial Avanzado en elde Londres (UCL) ., dice la científica. Pero, si eso no funciona, nuestro cebebro activa un. Y es entonces cuando quedamos inconscientes.Imagina la sangre circulando en tus arterias. Tus nervios y corazón trabajan juntos paray ayudar a impulsar la sangre hacia el cerebro y otros órganos. "Lo que nos hace diferentes de otros animales es que, por lo que nuestros cuerpos tienen que luchar contra la gravedad e impulsar la sangre hacia arriba", le contó a la BBC Nicholas Gall, cardiólogo consultor del Hospitalde Londres. "Cuando nos levantamos, grandes cantidades de sangre descienden a gran velocidad por nuestro cuerpo, que necesita reflejos para enviarla de nuevo hacia arriba". Sin embargo, en muchas ocasiones, ésta no llega de manera suficiente al cerebro, que transmite mensaje al corazón."El cerebro envía señales al resto del cuerpo para informar de que está teniendoy de que necesita una solución", explica el doctor Gall. En ese momento, el cerebro quiere comunicar que no está recibiendo la sangre necesaria y que deberemos sufrir un desmayo. De esa manera,y que dilate sus válvulas. "La presión sanguínea disminuye, por lo que el ritmo cardíaco baja de velocidad y la persona pierde la conciencia". Caes al suelo "porque no tienes control muscular, así que". "Estando en posición horizontal nuestro cuerpo no tiene que luchar contra la gravedad para enviar la sangre de vuelta al cerebro", cuenta Rutherford, quien también asegura no haber sufrido nunca un desmayo. Y, efectivamente, esta ingrata experienciaHay personas que se han desmayado un par de veces en su vida y otras que nunca lo han hecho., dijo Gall. "Y la mayoría de quienes lo hagan lo harán una, dos o tres veces; suele haber una proporción de pacientes mucho más pequeña que se desmayarán de manera repetida", agregó el experto. "Hay familias que tienen más tendencia a desmayarse, y a las mujeres les ocurre más que a los hombres". La razón es que "las mujeres suelen tener, por lo que, cuando se levantan y la gravedad impulsa la sangre, hay más tensión en el sistema", explicó el cardiólogo.Sin embargo, detrás de los desmayos también existen. Adam Fitzpatrick, cardiólogo y director de una clínica especializada en desmayos de la Enfermería Real de Manchester, Reino Unido, dice que "se cree que este reflejo de supervivencia es muy antiguo". "Se cree que cuando nuestros antecesores se sentían amenazados por depredadores,". "Bajo esas circunstancias, algunas personas solían desmayarse en esos momentos, cayéndose al suelo, volviéndose pálidas e inertes. Y el depredador se marchaba", explicó el especialista a la BBC. Es también una cuestión evolutiva la que, según Fitzpatrick, podría explicar por qué unas personas se desmayan más que otras. "Con la teoría de la evolución en mente, si se confiriera una ventaja, entonces los individuos con más capacidad de desmayo habrían tenido más descendencia". "Además, es casi seguro que existen". Por lo tanto, si te desmayaste alguna vez en tu vida "debes ser uno de esos seres humanos evolutivamente superiores que tienen el gen del desmayo", asegura el experto. Tomado de: BBC Mundo