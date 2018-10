LAS ESTRATEGIAS SECRETAS DE LOS NOMINADOS AL OSCAR

Leonardo DiCaprio busca su primera estatuilla con El Renacido

la carrera por el Óscar no se libra solo en la gran pantalla. Durante meses, los nominados tienen que desplegar todo su carisma para conquistar a los votantes de la Academia. La campaña por los galardones más prestigiosos del cine estadounidense es casi tan feroz como una campaña electoral. Hay que sonreír, ser simpático, hacerse selfies, responder a preguntas y evitar polémicas a toda costa.cuenta a la AFP, productor ejecutivo de "Crash", la ganadora en 2006 de la estatuilla dorada a Mejor película. Hay que pasar a la acción y ganarse los votos.Así lo están haciendodecidido a alzarse con el primer Óscar de su carrera;, la nueva promesa de Hollywood; o los equipos dePara ello, los estudios han puesto en marcha su maquinaria infernal, un ejército de publicistas y expertos en marketing encargados de diseñar la estrategia más exhaustiva e impactante. Las compañías cinematográficas llegan a gastarse entresegún datos publicados recientemente por la revista especializada. Las productoras más pequeñas deben contentarse con dar la batalla con un presupuesto más modesto, aunque echan mano de las redes sociales para promocionar a sus candidatos. "Sin lugar a dudas ayudan para darlos a conocer. Son una herramienta esencial en las campañas de hoy en día", explica a la AFP un publicista que prefiere mantenerse en el anonimato ahora que la carrera llega a su fin.El objetivo es encandilar a losestadounidense con derecho a voto. ¿Cómo hacen? Aquí van algunos recursos:"El DVD fue un punto de inflexión" para cortejarlos, recuerda Nunan. "Fuimos los primeros en enviarlo y eso marcó la diferencia" en la campaña de "Crash", que terminó arrebatándole el Óscar a "Brokeback Mountain".Es lo que mejor funciona. Incluyen un turno de preguntas y respuestas para que los académicos conozcan personalmente a los protagonistas. "Parece una tontería, pero si has ido a ver 'Birdman' y te ha gustado, y luego conoces a Michael Keaton y te cae bien, a la hora de votar le das tu apoyo", subraya a la AFP Alvar Carretero de la Fuente, de la agencia de relaciones públicas JJPR, usando como ejemplo a la gran ganadora de la pasada edición. Entre las campañas que su empresa lleva este año destacan "The Martian" y "Brooklyn", candidatas a llevarse el premio más importante.Hace unos días organizó un almuerzo en un lujoso hotel de Los Ángeles para que unosnominado por su papel protagonista en la odisea espacial.Los nominados suelen implicarse al máximo en la búsqueda de votos, aunque los estudios se cubren las espaldas pactando su participación. Pero hay algunos, comoEl actor lleva ya tres Óscar con "Mi pie izquierdo" (1990), "There Will Be Blood" (2008) y "Lincoln" (2013). "En el fondo, todasy ayudan a que corra la voz" entre los votantes, asegura otra publicista que prefiere no dar su nombre. Los protagonistas de este año están totalmente comprometidos para poder ser los grandes triunfadores de la gala del domingo 28 de febrero en el teatro Dolby de Hollywood.están haciendo campaña, perolos están eclipsando.nominada a Mejor canción por "The Hunting Ground", también está omnipresente. No es una coincidencia que interpretara el himno estadounidense en el Super Bowl y que protagonizara el homenaje a David Bowie en los Grammy: fueron actos de campaña. En cualquier caso no ha habido controversias como la de 1999, cuando "Shakespeare in Love" ganó a "Saving Private Ryan". La prensa especializada atribuyó la victoria a la brutal campaña del productorque saturó los medios con anuncios y agasajó con demasiado esmero a los votantes. Ase le congeló la sonrisa. Fue un momento de película.