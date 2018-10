23, Febrero, 2016 23, Febrero, 2016 11:49 a.m. 11:49 a.m.

G5, EL TELÉFONO MODULAR DE LG

Es esperado G5 de LG, que hace su debut en el World Mobile Congress (MWC) 2016, marca un cambio de rumbo de parte de la empresa coreana. El desafío no es pequeño cuando se trata de competir con rivales de la talla de Samsung y Apple. Lo primero que llama la atención del G5 es su cuerpo metálico. Lo segundo es el “Magic Slot”, con una pequeña pestaña que hace las veces de resorte para liberar la parte inferior del teléfono lo que da acceso al compartimento donde se encuentra la batería, permitiendo su rápido y fácil remplazo además de abrir la puerta para la colocación de diversos accesorios, con lo que el G5 se convierte en el primer teléfono modula de alta gama. Accesorios Y hablando de accesorios, uno de ellos, el LG Cam Plus es un módulo de de cámara que facilita sujetarlo con las manos y añade botones físicos para el disparo, aumento de imagen (zoom), autoenfoque, bloqueo de exposición y acceso directo a la aplicación de la cámara, sin dejar de mencionar una batería extra que añade una fuente adicional de energía. Otro accesorio destacable es el LG Hi-Fi Plus, un módulo de sonido de alta definición y que también puede ser conectado a otros dispositivos además del teléfono. El accesorio funciona con un sistema de 32 bits a 384 KHz. Hardware Para potenciar este dispositivo, LG dotó al G5 de un procesador Qualcomm Snapdragon 820, el cual es un 40% más potente que el modelo anterior. En cuanto a memoria, cuenta con 4 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno. Viene además con un puerto USB 3.0 de carga rápida y aguanta tarjetas de memoria de capacidad tan enormes como 2 terabytes (TB). La pantalla tiene un tamaño de 5.3 pulgadas de alta resolución (2,560 x 1,440 pixeles) la cual integra la función “siempre encendido” (“Always On”). El G5 no tiene pantalla secundaria sino que se sustituye por un área central en blanco y negro que muestra información como la hora, la fecha y las notificaciones. En cuanto a las preocupaciones de que la pantalla “siempre encendida” aumente el consumo de energía, LG promete dicho consumo no superará el 0.8% de la batería por cada hora de uso. Aún así, el dispositivo da al usuario la opción de desactivarla. En cuanto a cámaras, y no estamos hablando de trasera y delantera, porque el G5 viene con dos cámaras traseras de 16 y 8 megapixeles respectivamente. Para operarlas , basta con pulsar el botón ubicado en la parte superior del teléfono para alternar entre uno u otro lente y cuenta además con un modo que permite combinar las tomas de ambas cámaras en una sola imagen. El dispositivo está disponible en tres colores: Gris titanio, rosa y dorado. Cuenta con lector de huellas en el botón de inicio. Software El G5 viene con una versión modificada de Android 6.0 Marshmallow y no incluye la tradicional pantalla de las aplicaciones en un diseño simple y minimalista. Tiene conectividad wi-fi 802.11, tecnología NFC (Near Field Communication) y Bluetooth 4.2. Se prevé que el G5 aparezca en las tiendas alrededor del mes de abril. LA PRENSA DE HONDURAS