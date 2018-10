FACEBOOK AÑADIÓ MÁS OPCIONES ADEMÁS DEL "ME GUSTA"

Así aparecerán en la app de mobile. Foto:Especial

Ahora puedes hacer mucho más que decir "" en una publicación en Facebook. "" son los cinco botones nuevos en los que la gente puede hacer clic al responder a una publicación en la red social. Cualquier persona que use Facebook puede elegir alguna de estas reacciones además de "Me gusta", al comentar o compartir algo.Si estás usando tu teléfono, los botones nuevos se desplegarán cuando mantengas oprimido el botón de "Me gusta". Si estás en una computadora, los verás cuando pases el cursor sobre el botón de "Me gusta". Los investigadores, ingenieros y el equipo de producto de Facebook dedicaron más de un año a la preparación de las llamadas "reacciones". Trabajaron con sociólogos, consultaron a grupos de debate e hicieron encuestas para determinar cuáles emoticones serían utilizados.De acuerdo con Sammi Krug, gerente de producto, los dos desafíos principales fueron reducir el conjunto de reacciones posibles y asegurarse de que los emojis"."Queríamos ser muy, muy cuidadosos con las reacciones [que activamos], dijo a CNNMoney en entrevista a mediados de febrero. "¿Le estamos dando a la gente más herramientas para expresarse con mayor precisión y autenticidad?". Antes de la presentación mundial del miércoles 24 de febrero, las "reacciones" estaban funcionando en las cuentas de los usuarios de. De acuerdo con Krug, las reacciones iniciales fueron positivas y "Me encanta" ha sido la más popular. Tomado de: Quién!