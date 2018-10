25, Febrero, 2016 25, Febrero, 2016 2:48 a.m. 2:48 a.m.

PRESENTAN MANDO HÍBRIDO PARA LOS GALAXY S7 Y S7 EDGE

Siendo Mad Catz uno de los partners oficiales de Samsung, raro iba a ser que no estuviera en el MWC 2016 mostrando algún accesorio que aprovechara el tirón de los nuevos Galaxy S7 y Galaxy S7 edge. La firma, efectivamente, ha sido tan previsible como imaginábamos y se ha plantado en Barcelona para presentar una versión renovada de sus S.U.R.F.R. Este mando híbrido funciona perfectamente con los nuevos S7 y S7 edge, constituyendo un simpático combo de gamepad móvil y teclado para los citados terminales. Lo especial que tiene este accesorio es que, a pesar de llevar un año en el mercado, ahora ha sido renovado siguiendo el programa 'Designed for Samsung' en el que Mad Catz se involucró hace un tiempo y que persigue por parte de los coreanos el ofrecer accesorios para sus equipos con un garantizado control de calidad. El S.U.R.F.R, que se conecta vía Bluetooth, disfruta así de un teclado QWERTY, dos sticks analógicos y dos gatillos, además de incorporar botones A, B, X, Y y tres teclas propias de "home", volver y multitarea. Se espera que el S.U.R.F.R haga su aparición en el mercado a la vez que los retoños de Samsung, por lo que debería estar disponible para comprar el 11 de marzo o entorno a esa fecha. El precio aún no lo tenemos confirmado, aunque imaginamos que rondará los 80 euros, que es justo lo que costaba su antecesor. Tomado de: Engadget.