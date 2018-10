DRAGON BALL CUMPLE 30 AÑOS

El 26 de febrero de 1986, el canal de televisión japonés Fuji TV emitía el primer capítulo de Dragon Ball. Así daba comienzo el anime que adaptaba el exitoso manga de Akira Toriyama. Al igual que el cómic, la historia comenzaba con el encuentro entre el pequeño Goku y Bulma, una joven que viajaba en busca de las mágicas Bolas de Dragón. A partir de ahí se iniciaba una sucesión de aventuras que, durante años, alimentaron la imaginación de niños y jóvenes con historias fantásticas de grandes viajes y enfrentamientos de artes marciales entre poderosos seres de todo el universo. La serie original concluyó en enero de 1996, después de que el autor decidiese no seguir dibujando las historias de Goku, sus amigos y descendientes. Sin embargo, Dragon Ball ya se había convertido en una franquicia más que rentable y los responsables de la serie de televisión, Toei Animation, no querían quedarse sin la gallina de los huevos de oro. De este modo, sólo un mes después del fin de Dragon Ball Z, en febrero de 1996, se estrenó Dragon Ball GT, una serie creada al margen de Toriyama. La ausencia del padre de la criatura se notó y la calidad nunca llegó a los niveles que el anime había tenido en el pasado. Esta nueva etapa sólo duró dos años, hasta el 19 de noviembre de 1997. Sin embargo, Goku, Krilín, Vegeta, Freezer, Célula y compañía ya formaban parte de la cultura popular y nunca desaparecieron. Siempre han estado ahí a través de videojuegos, juguetes y todo tipo de merchandising. En 2009, los personajes volvieron a la televisión gracias a Dragon Ball Z Kai, la remasterización en alta definición del material original emitido en los años 90 junto a nuevas secuencias de apertura y créditos finales, así como la regrabación de las voces de los personajes. Esta revisión de la segunda parte de la serie concluyó en 2015 con la revisión de la saga del monstruo Bu. El último episodio de Kai se emitió el 28 de junio de 2015. Sólo unos días después, el 5 de julio, tuvo lugar un gran acontecimiento: el estreno de Dragon Ball Super, la continuación oficial de las aventuras de Goku. Aunque, como Dragon Ball GT, no estaba basada en un manga de Akira Toriyama, en esta ocasión el artista sí estaba implicado en cierta medida. Por desgracia, Dragon Ball Super no ha cumplido las expectativas de los fans, ni siquiera del propio Toriyama, quienes han criticado la bajísima calidad artística y argumental de la serie. A pesar de todas las críticas, la tercera temporada de Dragon Ball Super ya está en marcha y, aunque no sea lo que muchos esperaban, nada puede arruinar el buen recuerdo de todas las grandes aventuras que han dejado tras de sí los carismáticos personajes de Dragon Ball. Tomado de: 20 minutos para ver más visite: http://www.20minutos.es/noticia/2683783/0/30-aniversario/dragon-ball/television/#xtor=AD-15&xts=467263