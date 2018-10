CHEF ADELGAZÓ 45 KILOS COMIENDO PIZZA A DIARIO

5:09 a.m.

None

El Chef Pasquale Cozzolino siempre ha sido un hombre corpulento (metro noventa y ocho de altura y 115 kilos), pero sano. Sin embargo, cuando se trasladó a los EE.UU. desde Italia las cosas cambiaron. Susle hicieron engordar 168 kilos.confiesa Cozzolino en el NY Post.Estos malos hábitos hicieron que Cozzolino aumentara tanto de peso que ya no podía hacer las cosas que amaba, como jugar con su hijo en el parque.Le costaba encontrar ropa de su talla y sus pantalones tenían una cintura de 122 cm. Los médicos le advirtieron que tenía un alto riesgo de contraer enfermedades del corazón.cuenta a ABC News . Los problemas de salud fueron el detonante para que Cozzolino se diera cuenta de que tenía que cambiar de vida y tomara la decisión de ponerse a dieta, pero a su manera. En lugar de someterse a un régimen radical y restricitivo, el chef elaboró un plan personalizado que consistía enEl único requisito que se autoimpuso fue el depara lo cual debía elaborar la pizza cony sin mantequilla ni manteca de cerdo, ingredientes básicos en la cocina americana. Los toppings: salsa de tomate fresco, una fina capa de queso mozzarella y albahaca. ¡Nada más!revela Cozzolino. Durante la fermentación la levadura se come la mayor parte del azúcar dejando solamente los carbohidratos complejos (más fáciles de digerir), que ayudan a mantener la sensación de saciedad durante más tiempo.dice Cozzolino. Por descontado,Pero, ¡no al café!… Como buen italiano. Durante el resto del día,De hecho, la ensalada era su otro plato estrella. Cozzolino solo se permitió una pequeña licencia: tomartal y como dicta la dieta mediterránea, calificada como la más saludable de todo el mundo. En total 2.700 calorías, que le permitieron rebajar 45 kilos en menos de un año. Para sentirse mejor anímicamente, evitar tentaciones yse apuntó a a clases de kickboxing dos veces por semana. Cozzolino afirma que el secreto de su pérdida de peso radica en el cambio a los ingredientes naturales.Es un truco más que puedes copiar o no, pero si quieresdebes tener en cuenta elqueconcluye la doctora Jennifer Aston, corresponsal de Women’s Health para ABC News. Tomado de: Yahoo en español