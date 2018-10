RITUALES DE ESTUDIANTES ASIÁTICOS PARA APROBAR EXÁMENES

Los exámenes provocan enorme estrés y esto se aplica en particular a los países del este de Asia donde los estudiantes se ven sometidos a una gran competencia para lograr resultados extraordinarios.

1. Chocolate de la suerte

Image caption/ El chocolate de la buena suerte, según los estudiantes japoneses.

2. Una manzana al día

3. Evita lavarte el cabello

4. La locura de las nueces

Image caption/ Las nueces son esenciales durante las actividades del superpase.

5. Rebanada de la suerte

Image caption/ Cortar el puerco asado a la mitad es signo de buena suerte.

6. Rezar para tener éxito

7. Reloj o sopa

Image caption/ La escurridiza sopa de algas es popular en China.

8. Poder del pollo

9. Calzoncillos rojos

10. Reza al "Dios de la Campana de Gauss"

Y a pesar de las diferencias culturales, muchos tienen sus propios rituales y supersticiones, como comer algún alimento en particular, escuchar una canción o usar ciertos calzoncillos "de la suerte". Estas son algunas de las formas con las que los estresados estudiantes asiáticos esperan pasar sus exámenes con calificaciones sobresalientes.Tradicionalmente, los estudiantes japoneses comen antes o en el día del examen un platillo llamado, que consiste en un plato de arroz con un huevo y una chuleta de puerco asada. El nombre de este platillo se parece a la, y por eso se piensa que le trae suerte a los estudiantes. Y el chocolate Kit Kat también se está promocionando en Japón como el portador de la buena suerte.Como en ese país se pronuncia "kitto katto", el nombre es similar a la frase "kitto katsu", que significa, lo cual lo hace un buen candidato para un amuleto de la fortuna.Las cafeterías en los campus universitarios de Hong Kong sirven manzanas y una variedad de platillos de manzana en la víspera de las temporadas de exámenes. "La pronunciación de manzana en chinoAsí que se considera que seguramente pasarás el examen", dice Chong Wang, de Nanjing, en China.En el círculo vicioso de estudiar toda la noche, calentar alimentos en microondas y hacer apuntes, quizás te olvides de darte una ducha. No te preocupes. En Corea del Sur se piensa que"Había un chivo en nuestra clase que nunca se lavaba el pelo antes de un examen. El resto del tiempo estaba muy limpio, pero cuando conocías su ritual en temporadas de exámenes nadie se acercaba a él", afirma un estudiante.Casi un mes antes de que comiencen los exámenes en Hong Kong, los clubes, sociedades y residencias estudiantiles, se reúnen para un "superpase" o "ging guo".El "superpase" es una serie de actividades diseñadas para ayudar a pasar los exámenes con calificaciones altas. La primera parte es una cena de superpase, que a menudo se celebra en un restaurante chino. Los estudiantes deben cuno de los platillos distintivos del "superpase". La palabra china para "nueces" suena como la palabra "deseo de pasar" y "cubos de puerco" suena como "deseo una distinción". Los homófonos y los homónimos juegan un papel importante en los rituales y supersticiones en muchos idiomas del este de Asia.Rebanar un puerco gigante asado es una importante ofrenda en China. Cada participante tiene la oportunidadSe piensa que los que tienen éxito pasarán todos sus exámenes en la primera ronda y los que fracasan tendrán que repetir algunas de las pruebas. Después sigue el ritual de comer kiwis, ya que la palabra china para esta fruta suena como "fácil pasar exámenes".Muchos estudiantes en el este de Asia tienen el atento apoyo de sus padres, lo quieran o no. "Algunos padres esperan a sus hijos fuera de las salas de examinación rezando para que pasen", dice la maestra surcoreana Ji-Youn Jung. "Mi mamá lo hizo,Hay padres excesivamente ansiosos que incluso van a los templos budistas a orar cada día durante los 100 días previos a los exámenes.En Corea del Sur se piensa que si comes la popular y escurridiza sopa de algas perderás todo lo que has aprendido con las notas que has estado estudiando."Trato de no comer sopa de algas antes de algo importante como un examen o una entrevista. Pero si la como sin darme cuenta, no me preocupo demasiado", dice Ji-Youn. Pero Chong Wang de China afirma: "Mi tradición personal es comer fideos para desayunar el día del examen, porque fideo en chino significa 'todo pasa fluidamente'.Un poco de azúcar te puede dar un impulso de energía, pero los surcoreanos también creen que un refrigerio dulce te dará poderes para pasar un examen. Yeot, un alimento tradicional pegajoso, suele comerse antes de una prueba importante, especialmente los exámenes para entrar a la universidad. Ji-Youn explica: "Yeot es un dulce pegajoso y las palabras coreanas para 'pegajoso' y 'pasar el examen de entrada' suenan igual". O también estáque se cree te da un impulso cerebral. Los estudiantes en Malasia, Hong Kong, Singapur y China tienden a beberlo cuando estudian para sus exámenes y en la mañana del día de la prueba. "No es nada supersticioso", explica Dylan Lee Soon Yoong, un estudiante de Singapur en la Universidad de Londres. "Bebo esencia de pollo en la mañana del examen... te lo tomas de un trago cuando está caliente. Se supone quey se le promociona mucho para los estudiantes de Singapur".Muchos creen que el rojo es el color de la suerte en China. Así que se piensa que es buena idea usar alguna ropa roja o, más específicamente, calzones rojos, durante un examen Hay un dicho en China cuando una persona es particularmente exitosa: "¿Estás usando calzones rojos?". Pero Chong Wang advierte: "Algunas personasdurante un examen porque en China las calificaciones de reprobado se escriben en rojo".Este Dios es la representación de los temores estudiantiles al sistema de evaluación de desempeño que se utiliza en las principales universidades de Asia, como la Nacional de Singapur y la Tecnológica de Nanyang. El método de la campaña de Gauss significa no sólo medir tu buen rendimiento en un examen, sino tambiénEn un país que ya logra un desempeño extraordinario, este métodoal máximo nivel. Así, se han establecido santuarios al Dios de la Campaña de Gauss en ambas universidades, donde se dejan alimentos y se prenden velas como ofrendas para este "Dios". La Universidad Nacional de Singapur ha llegado incluso a establecer una página web, y páginas en Facebook y Twitter para el Dios de la Campana de Gauss para que los estudiantes puedan rezar electrónicamente. "Como estudiantes,del Dios de Campana de Gauss. Él es el ser arbitrario que decide nuestros grados", explica Dylan Lee Soon Yoong. Tomado de: BBC Mundo