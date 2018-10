WINDOWS 10 DESINSTALA APLICACIONES QUE CONSIDERA OBSOLETAS

En general, Windows 10 es un sistema robusto y amigable; pero algunas de las decisiones de Microsoft nos pillan con el pie cambiado. Por ejemplo, que utilice tu ancho de banda para actualizar a otros, que venga con un buen montón de opciones que violan tu privacidad y una novedad: que borre tus apps sin avisar.

Si has instalado una actualización importante en Windows 10 últimamente, quizá hayas notado que algún programa ha desaparecido. No es un bug: Windows 10 desinstala las aplicaciones que considera obsoletas o incompatibles. Como explica How-To Geek, ocurre al aplicar actualizaciones críticas a través de Windows Update y ha pasado con programas tan conocidos como CCleaner. Speccy, HWMonitor, CPU-Z son otras apps que los usuarios reportan como desaparecidas. No está claro por qué Windows hace esto y Microsoft no ha comentado nada oficialmente. Si te ocurre, puedes volver a instalar la aplicación y recuperar los datos del programa antes de 30 días restaurando el backup de la carpeta C:\Windows.old. Tomado de: Gizmodo