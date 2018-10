EL DÍA INTERNACIONAL DEL HOMBRE SI EXISTE

4:29 a.m.

None

Lo que no saben todos estos usuarios es que, en realidad, el Día Internacional del Hombre sí existe, y desde hace varios años. Es cierto que aún no tiene el reconocimiento internacional ni la financiación de su par femenino, pero está claro que al menos alguien ha pensado en él y muchos países y organizaciones internacionales lo reconocen y lo celebran.

Reconocimiento internacional

En el Día de la Mujer, las demandas masculinas a través del hashtagse han convertido en trending topic global en Twitter. Pero aunque muchos no lo sepan, el pedido lleva años satisfecho ", se preguntan en Twitter, Miles de usuarios han aprovechado la celebración del Día de la Mujer para reclamar lo suyo. Tanto que el pedido se ha convertido en tendencia mundial. Los tuits se cuentan por miles, y en todos los casos destacan el rol masculino en la sociedad y lo bien que les vendría a "ellos" que también se los recuerde en forma especial una vez al año. "Cuando tengamos el día del hombre, hablaremos de igualdad, hasta ahora somos discriminados, y deberíamos marchar", escribió, por ejemplo, el usuario @GenerandoMusica, con más de 15.000 seguidores. El tono de los mensajes ha sido en general el del reclamo, muchas veces con ironía.La fecha elegida ha sido el. Lo creo en 1992 un profesor de la Universidad de Missouri-Kansas llamado Thomas Oaster, con el objetivo de "y resaltar el rol positivo y las contribuciones que los varones hacen diariamente tanto a su comunidad como a la sociedad". También es una propuesta para promover la igualdad de género, fomentando la no discriminación hacia los hombres yEl Día del Hombre ha sido reconocido en 1999 por muchos países de todo el mundo, Alemania, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Canadá, China, España, los Estados Unidos, Rusia y México. También se celebra en Sudáfrica, Suecia, Uruguay y Nicaragua, entre otros.Ingeborg Breines, directora del Programa Mujeres y Cultura de Paz de la Unesco, consideró la iniciativa del profesor Oaster como "una excelente idea que dará un poco de balance entre géneros". También sumó el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), dependiente de la ONU. En noviembre de 2009, el Comité de Coordinación del Derecho Internacional Humanitario (DIH) ratificó los objetivos del Día Internacional del Hombre con la idea de proteger sus valores centrales, detallados en los llamados- Promover modelos masculinos positivos - Celebrar las contribuciones positivas de los hombres a la sociedad, a la comunidad, a la familia, al matrimonio, al cuidado de los niños y el medio ambiente. - Centrarse en la salud y el bienestar de los varones; en lo social, emocional, físico y espiritual. - Poner de relieve la discriminación contra los hombres; en las áreas de servicio social, en las actitudes y expectativas sociales y la legislación. - Mejorar las relaciones de género y- Crear un mundo más seguro y mejor, donde la gente puede estar segura y crecer para alcanzar su pleno potencial. Está claro que el Día del Hombre no tiene ni el reconocimiento internacional ni la prensa del Día de la Mujer. Pero también lo está que, para todos aquellos que lo consideran necesario, será sólo cuestión de hacerlo valer. Tomado de: Infobae