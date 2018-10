¿QUÉ PASA SI UNA HAMBURGUESA DE MCDONALD'S LE VIERTES COBRE FUNDIDO?

9:13 a.m.

En internet hay de todo tipo de contenidos y de audiencias, y en YouTube hay un canal para cada cosa, tan específica como sea. Por ejemplo, el usuario Tito4re se dedica a fundir metales y a grabar cómo reaccionan distintos objetos cuando les vierte el metal fundido.Lo ha hecho con un coco, una sandía, hielo y hasta cristal.Una de sus últimas publicaciones ha conmocionado las redes sociales. En el episodio de Cobre fundido vs. una Big Mac, ¿quién ganará? La respuesta puede no ser tan evidente, y eso es lo que ha sorprendido a los usuarios. El cobre se funde a una temperatura superior a los 1000 grados centígrados, por lo que uno esperaría que ante esa elevada temperatura, el pan y la carne se marchitaran al contacto con el metal. Pero la hamburguesa se ve firme. Incluso, la carne resiste el chorro hirviendo durante unos segundos antes de empezar a tornarse negra: Las hamburguesas de McDonalds suelen ser criticadas porque varias veces clientes han reportado haberlas encontrado casi en estado perfecto después de años de compradas. Un hotel en Islandia tiene una hamburguesa que exhibe a través de una cámara web que transmite en vivo las 24 horas una hamburguesa que no se ha descompuesto desde que fue comprada en 2009, cuando McDonald's cerró en ese país. https://www.youtube.com/watch?v=fdghgZhObSk CNN EN ESPAÑOL