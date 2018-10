19, Marzo, 2016 19, Marzo, 2016 6:26 a.m. 6:26 a.m.

VELADOS COMO SI ESTUVIERAN VIVOS

Por petición de sus clientes, una funeraria en Puerto Rico se ha especializado en velar a los muertos recreando las situaciones que más disfrutaban estos en vida, destaca en varios medios internacionales. Así, un joven asesinado en un tiroteo afuera de su casa el pasado 5 de marzo, es velado con su cuerpo sentado, fumando un cigarro y con los ojos abiertos. La funeraria es Marin Funeral Home y lleva ocho años ofreciendo este servicio, que ellos llaman “velatorios no tradicionales”, de acuerdo a la noticia que circula en diferentes medios. La directora de la funeraria, Damaris Marín, explica que todo inició con la petición de una madre que quería cumplir el deseo de su hijo: que cuando muriera lo velaran de pie. Tuvieron que hacer un minucioso estudio de la legislación puertorriqueña para saber si aquella idea no representaría ningún problema y llegaron a la conclusión que no. Entre los velatorios más memorables que han tenido están el de un joven en su moto y el de otro en una ambulancia. Pese a la notoriedad que han alcanzado a nivel internacional por este tipo de servicio, los encargados de la funeraria reconocen que los velatorios no tradicionales aún representan un porcentaje muy bajo de sus ventas. END