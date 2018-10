02, Abril, 2016 02, Abril, 2016 11:09 a.m. 11:09 a.m.

LA APP PARA HACERSE INMORTAL EN EL FUTURO

El ser humano ha buscado la inmortalidad desde el comienzo de su historia en este planeta. Desde ritos mágicos hasta avances en la ciencia han sido utilizados para intentar escapar de la muerte, pero hasta el momento nada lo ha logrado. Existen diferentes compañías que ofrecen vida después de la muerte pero hoy nos centraremos en una que ha saltado a la fama, ya que está trabajando en una aplicación que copiará tu personalidad para que luego de morir seas resucitado. Se trata de la compañía Humai, la cual dice ser capaz de resucitar a sus clientes dentro de 30 años. Fue creada por Josh Bocanegra y tiene como objetivo reinventar la vida futura. A diferencia de otras que utilizan métodos de criogenización y que desconocen cuándo podrían resucitar a sus clientes, Bocanegra cree que la resurrección del primer humano podría ocurrir en 30 años. Pero ¿qué método utilizan? Se ha distribuido esta noticia como una aplicación que te hará inmortal y con la que descargarás tu conciencia en ella para luego resucitar en otro cuerpo. Pero en realidad, es un poco más complicado, ya que utiliza una tecnología criónica; en su página web, se pueden encontrar parte de las técnicas que serán usadas. El sitio dice que se están creando aplicaciones con inteligencia artificial y nanotecnología para copiar los estilos de conversación, patrones de comportamiento, procesos de pensamiento e información del funcionamiento del cuerpo de los clientes, es decir, un software para copiar su personalidad completa. Luego de obtener esta información, ésta será codificada en una tecnología de múltiples sensores y se integrará a un cuerpo artificial, con el cerebro de la persona ya fallecida. Utilizando tecnología de clonación, se podrá restaurar el cerebro, el cual estará congelado y almacenado para ser reinsertado en un cuerpo nuevo. La idea es que se utilicen programas y aplicaciones para almacenar la información de los clientes durante toda su vida, por lo que estaríamos hablando no sólo de transferir la conciencia de un lugar a otro, sino que el proceso de restauración sería extremadamente complejo. Se cree que la aplicación para copiar nuestra personalidad verá la luz este mismo año y que ésta se dedicará a recopilar nuestros mensajes en Internet, conversaciones y otras interacciones personales, para luego replicar nuestra personalidad con tecnología, misma que será parte fundamental al resucitarnos posteriormente. Pero esto crea varias preguntas, como por ejemplo, si en efecto la aplicación copiará nuestra actividad en Internet y otros lugares para emular nuestra personalidad, lo que haría que fuera increíblemente difícil predecir cómo será esa personalidad y cuán cercana sería a la original. Aún se desconoce al 100% cómo será el proceso, pero no cabe duda que existen varias compañías en el mundo uniéndose a la carrera de la inmortalidad, lo que nos lleva a varios cuestionamientos. Quizás hemos llegado a un punto en nuestra historia en donde la pregunta no sea si podemos obtener la inmortalidad, sino más bien, si debemos hacerlo. Es muy poco probable que alguna de estas compañías logre su meta en un futuro de vencer a la muerte, ya sea a través de la criogenización o por otros medios tecnológicos. Pero en el caso contrario, crearía varios problemas en el mundo, en el que los recursos son limitados. Un lapso de vida infinito para los habitantes podría ser fatal. La existencia de humanos que no mueran de forma natural, podría representar un problema de sobrepoblación aún mayor al que ya enfrentamos. Pero peor aún, de lograrse esto, es muy probable que el costo sea muy alto, por lo que sólo algunas personas tendrían acceso a este tipo de tecnología de inmortalidad. Podríamos observar personas con poder económico que vivan cientos de años mientras el resto de la sociedad continúa con sus ciclos normales de vida. Esto, eventualmente, dividiría las sociedades y ya no estaríamos hablando de una simple ramificación social, sino que estos humanos, estarían muy avanzados pues no estarían sujetos al desgaste físico de los años y a enfermedades. Si el transhumanismo logra su cometido, nos encontraríamos en un futuro con humanos híbridos con tecnología y que habrán dirigido su propia evolución, mientras que otra parte de la humanidad continuará su curso normal, sujetos a enfermedades, y quizás ocurra lo que ha pasado en la historia de nuestro planeta cada vez que dos especies distintas comparten el mismo hábitat, con la especie más apta suplantando a la otra. Pero para llegar a estos, tendremos que lograr la inmortalidad primero y observar hasta qué punto sea limitada. En el mejor de los casos, la reproducción natural sería prohibida para así evitar una sobrepoblación y la inmortalidad sería accesible para todo público, mejorando así nuestra sociedad. Pero en el peor de los casos, personas con poder y dinero sólo tendrían acceso a esta tecnología y terminarían suprimiendo al resto. www.unocero.com