07, Abril, 2016 07, Abril, 2016 10:58 a.m. 10:58 a.m.

COMPARANDO LOS SMARTPHONES HUAWEI P9 PLUS VS. GALAXY S7 EDGE, IPHONE 6S PLUS Y NEXUS 6P

None

El Huawei P9 Plus es la versión más grande y potente del nuevo teléfono insignia de la empresa china. Sin embargo, esto no significa que vaya a ser el celular más potente, ni el más grande del mercado. El Samsung Galaxy S7 Edge es el celular que se ha llevado la mayoría de las miradas en las últimas semanas por su hermosa pantalla curva, excelente desempeño y cámara, al igual que por su resistencia al agua y buena duración de batería. Además, este celular tiene el mismo tamaño de pantalla del nuevo Huawei P9 Plus (5.5 pulgadas). El iPhone 6S Plus, por su parte, es un celular que tiene el mismo tamaño de pantalla, aunque es claramente el más grande de estos tres celulares con la misma pantalla. De hecho, el Nexus 6P, cuya pantalla es de 5.7 pulgadas, tiene un tamaño similar al celular de Apple. En cuanto a resolución de pantalla, el Galaxy S7 Edge y el Nexus 6P son los ganadores de este grupo. Estos celulares tienen una pantalla con resolución de 2,560x1,440 pixeles, mientras que el Huawei P9 Plus y el iPhone 6S Plus tienen una resolución de 1,920x1,080 pixeles. Por otra parte, el Huawei P9 Plus y el Galaxy S7 Edge son los únicos que tienen 4GB de RAM, mientras que el Nexus 6P tiene 3GB y el iPhone 6S Plus tiene 2GB de RAM. Todos estos celulares tienen cámaras de 12 megapixeles, pero el Huawei P9 Plus tiene dos en la parte trasera con una amplia apertura en sus lentes y funciones que prometen que la fotografía será de muy alta calidad. Sin embargo, hasta no probarlo con detalle será difícil estar seguros de esto. Lo que sí es seguro es que la cámara del Samsung Galaxy S7 Edge, Nexus 6P y iPhone 6S Plus están entre las mejores del mercado. ¿Te gustan los selfies? El Huawei P9 Plus y el Nexus 6P son los que ofrecen la mayor resolución en este tipo de fotos, pues tienen una cámara frontal de 8 megapixeles, mientras que el Galaxy S7 y iPhone 6S Plus tiene una cámara de 5 megapixeles. En cuanto a almacenamiento, el Huawei P9 Plus es el que tiene más: un almacenamiento inicial de 64GB, mientras que el del iPhone 6S Plus empieza en 16GB. Además, el P9 Plus y el S7 Edge son los únicos de este grupo que cuentan con una ranura para tarjeta microSD. Tomado de: CNET