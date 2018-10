10 CONSEJOS PARA HABLAR POR WHATSAPP CON TU JEFE

Hoy en día, el Whastapp es la aplicación de mensajería instantánea mas grande de mundo y también con mas usuarios, de seguro la utilizas todos los días para hablar con tus familiares y amigos, pero ¿hablar con tu jefe?

1. Úsalo sólo si tu jefe quiere. A pesar de ser evidente, el error bastante común: hay personas que escriben mensajes a través de esta herramienta a sus superiores, pero para ellos puede no ser la mejor vía. 2. ¿No sería mejor un email? Piénsalo dos veces. Si eres tú quien inicia la conversación, ten en cuenta qué deseas transmitir. Ya que si se trata de un recado largo, quizá sea más adecuado el correo electrónico. 3. ¿Cómo saludar? Igual que en un email lo usual es comenzar con un “Estimado Sr. X”, en un whatsApp es correcto saludar con un simple “hola”, pues es una vía más informal. 4. La despedida. se sugiere sea del mismo modo, aunque en un mensaje instantáneo no se cierra una conversación, como se haría en un email. 5. Recuerda con quién hablas. Mantener un tono profesional, algo que a veces se olvida por la informalidad de esta herramienta de comunicación. 6. Cuidado con el autocorrector. Es aconsejable leer bien el mensaje antes de enviarlo, ya que el corrector puede jugar malas pasadas. 7. Responde siempre… y hazlo por WhatsApp. Si tu jefe inicia una conversación a través de esta aplicación, espera que le respondan por la misma vía. A menos que la información que te este solicitando sea delicada, en ese caso, se recomieda el email. 8. Ten paciencia. No conviene seguir enviando mensajes si el jefe no responde. Dale tiempo. Es fácil resultar pesado, así que piénsalo dos veces antes de enviar otro mensaje recordando el asunto pendiente. En caso de ser algo bastante urgente recurre a llamarlo. 9. La brevedad manda. Para cualquier conversación profesional, WhatsApp está concebido como un chat, por lo que hay que evitar mensajes muy largos, ya que para eso está el email. 10. Cuida tu presentación. Cuando uses WhatsApp como vía de comunicación en el trabajo, presta mucha atención a la foto de perfil. Además, pon un nombre reconocible para que se pueda saber quién ha enviado el mensaje con la simple notificación. GLOBOVISION